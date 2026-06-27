Ветеран і лицар ордена Богдана Хмельницького Микола Мельник в інтерв'ю 24 Каналу зазначив, що "бусифікація" є наслідком того, що військовозобов'язаний не виконав свій конституційний обов'язок і не оновив дані.

Дивіться також "Ніхто не захоче йти": інтерв'ю капітана ЗСУ про мобілізацію, зарплати військових і ТЦК

Реформування ТЦК: зміни оголошуються не вперше

Другий етап реформи ЗСУ стосуватиметься мобілізації. Є намір змінити формат діяльності ТЦК. Замість терцентрів будуть офіси комплектування та супроводу. Аналізуючи зміни, які чекають на армію, ветеран наголосив на тому, що абсолютно забирається з уваги важливий елемент остороги цивільних перед армією.

Вона полягає в тому, що є певна непрозорість в призначенні старших командирів, в нагородженні тих чи інших осіб і відсутності будь-якої кореляції між тим, що людина робить на фронті і тим, чим це для неї може закінчитися,

– озвучив Мельник.

Він нагадав, що це не перша реформа ТЦК і у січні 2024 року Зеленський озвучував, що терцентри комплектування запрацюють по-новому, тому що планувалось, що на місця співробітників ТЦК прийдуть бійці з фронту.

"Ця реформа дала той ефект, який маємо. У мене питання, хто за це понесе відповідальність? Якщо ми прийшли у 2026 році до того, що більшість контенту знімається про зложивання ТЦК та СП, а ДБР порушує справи про корупцію в тій самій сфері мобілізації, яка стосується і мобілізаційних заходів, і ВЛК, то реформа трошки провалилася", – підкреслив Мельник.

Він зауважив на тому, що сьогодні є чимало гарно розпіарених бригад або корпусів, вдало сформована рекрутингова діяльність, але відкритим залишається питання, чи можна її масштабувати на всю армію.

Повне інтерв'ю Миколи Мельника: дивіться у відео

Про ідею передати функції ТЦК поліції

Тривають дискусії щодо того, аби функції ТЦК почали виконувати співробітники поліції. Мельник прокоментував ідею перекладення обов'язків оповіщення населення на правоохоронців.

"Звісно можна, під загальний стогін про те, що вони не навчені воювати, стріляти, роззброювати неадекватних людей. Ми отримаємо те саме, що вони не навчені навіть роздавати повістки, але добре навчені в ротаційному порядку наближатися до фронту і отримувати статус УБД. Можна медійно поєднати історію, що вручати повістки буде і учасник бойових дій, і поліцейський. Тому що часто це одна та сама особа, просто дуже багато поліцейських сором'язливо не показують свій статус УБД, але не сором'язливо можуть податися на пільги, які він дає", – підсумував Мельник.

Нагадаємо, очільник Міноборони України заявив, що є термінова необхідність змінити підхід до мобілізованих. З його слів, у зв'язку з організаційними проблеми в терцентрах комплектування значно погіршується моральний стан військовослужбовців. Федоров розповів, що відвідав пункти збору мобілізованих і підкреслив, що коли вони опиняються у приміщені, де немає належних умов, то в них одразу виникають побоювання, що далі буде лише гірше.