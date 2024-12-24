Они обеспечивают 90 процентов мобилизации, – Вениславский ответил на критику ТЦК

В Украине планируют провести реформу ТЦК. Их передадут в подчинение Министерству обороны. Сейчас территориальными центрами командуют Сухопутные войска ВСУ.

Член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский отметил, что говорить о комплексной реформе до конца войны не стоит, передает 24 Канал со ссылкой на Radio NV.

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ТЦК обеспечивают почти весь процесс мобилизации

В то же время нардеп считает изменение подчинения ТЦК и СП правильным. По его словам, этот вопрос "уже перезрел". На комитетах его ставили уже десяток раз перед руководством Министерства обороны, руководством Вооруженных Сил Украины, главнокомандующим, начальником Генерального штаба.

Вениславский подчеркнул подчинение ТЦК и СП "не совсем соответствует реальной структуре сектора безопасности и обороны, кадровое обеспечение которого полностью на сегодня практически осуществляется ТЦК СП".

Чиновник отметил, что несмотря на всю критику, ТЦК и СП обеспечивают 90 процентов всех мобилизационных мероприятий.

Ранее Вениславский резко отреагировал на идею расформирования территориальных центров комплектования. Он назвал роспуск ТЦК во время войны предательством и заявил, что это вредит нацбезопасности Украины.