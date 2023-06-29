Нужны структурные изменения: военный эксперт рассказал, улучшится ли работа Укроборонпрома
Украина приняла решение реформировать государственный концерн "Укроборонпром" Вместо него будет создано акционерное общество "Украинская оборонная промышленность", которое благодаря более эффективному управлению должно помочь Украине одолеть врага. Впрочем, решить все проблемы украинского ВПК – дело не из легких.
Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Андрей Крамаров. По его мнению, перед отечественным военно-промышленным комплексом стоит много вызовов, которые нужно решить очень быстро.
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Акционерное общество с государственным привкусом
Корпоративизация для любого государственного предприятия в условиях рыночной экономики является позитивом. Правда, Укроборонпром станет акционерным обществом, которое на 100% будет принадлежать государству. Собственник не изменился, просто организационно-правовая форма юридического лица стала другой.
"Фактически это решение меняет форму, но пока что не меняет сути", – считает военный эксперт.
У любого акционерного общества должен быть председатель правления и наблюдательный совет. Первый должен быть подотчетен второй, поэтому обычно выбирается на открытом конкурсе.Оперативно о тревогах и ракетной опасности для разных областей Украины читайте в нашем телеграмме
"В нашем же случае председатель правления был назначен сверху – и сразу после этого была изменена организационно-правовая форма", – убежден Крамаров.
Наблюдательный совет Укроборонпрома сейчас не сформирован. Из-за войны трудно спрогнозировать, когда этот процесс запустится и кому будет подотчетен председатель правления.
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С какими проблемами столкнется перед "Укроборонпромом 2.0"
Эффективность Укроборонпрома до и во время войны вызывала у многих обозревателей немало сомнений. Вероятно, данные о его работе государственного концерна будут обнародованы только после окончания боевых действий, но их необходимо будет очень серьезно изучить.
Укроборонпром требует очень важных структурных изменений. Украине не нужно закрываться от мира и трястись над нашими технологиями. Напротив, мы должны как можно быстрее интегрировать наши актуальные разработки и технологии в мировой рынок вооружений,
– убежден военный эксперт.
Украина должна отбросить те наработки, которые неэффективны и приносят нашему государству только убытки. Это можно сделать с помощью быстрого технологического аудита.
Другим важным направлением работы нового акционерного общества должно стать сотрудничество со странами восточной Европы, которые очень сильно помогают нам в модернизации нашей техники: Польшей, Чехией и Словакией.
"У нас не так много времени для этих изменений. Сможет ли обновленный Укроборонпром их осуществить, мы увидим лишь впоследствии", – отметил Крамаров.
Почему реформируют Укроборонпром
- Из-за закрытости данных о государственных закупках в оборонной промышленности эта сфера много лет была очень привлекательной для коррупционеров. Самый показательный эпизод в этом – 100-миллионная схема Гладковского-младшего, отец которого принадлежал к близкому окружению Петра Порошенко.
- Во время полномасштабной войны Укроборонпром также не оправдал надежд государства. Поэтому для ускорения производства украинского вооружения Владимир Зеленский назначил нового руководителя.
- Им стал 31-летний Герман Сметанин, до этого возглавлявший несколько заводов концерна.
- Государство возлагает большие надежды на отечественный военно-промышленный комплекс. Вооруженные Силы ожидают, что предприятия Укроборонпрома смогут в достаточном количестве изготавливать танк "Оплот" и беспилотники дальнего поражения.