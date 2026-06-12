Онлайн Редакция Вакансии Контакты Игры Гороскоп
24 Канал Новости Украины Четкие сроки и гарантии: Зеленский рассказал, какими будут контракты для армии
12 июня, 15:05
2

Четкие сроки и гарантии: Зеленский рассказал, какими будут контракты для армии

Дария Черныш

Владимир Зеленский объявил о новых контрактах для пехотинцев в рамках реформы вооруженных сил. Они будут предусматривать четкие сроки службы и условия, в частности гарантированные отсрочки.

Об этом 12 июня сообщил президент Украины.

Смотрите также Свириденко анонсировала реформу ТЦК: каких изменений следует ожидать

Какие контракты появятся в армии?

Президент подчеркнул, что пехота является ключевой в обороне Украины. Поэтому для пехотинцев создадут новые и "сильные" контракты. Тем, кто выполняет боевые задачи на первой линии фронта, планируют выплачивать в среднем 300 тысяч гривен.

Зеленский пояснил, что контракт будет иметь четкий срок, например 10, 14 или 24 месяца. Также в нем должны быть прописаны условия, а именно отсрочки от службы.

Кроме того, будут увеличены выплаты украинским боевым командирам, и это должно создать положительный стимул, чтобы сохранить опыт управления в армии,
– добавил глава государства.

Конкретный механизм реализации должен утвердить Кабинет Министров. А первые новые доплаты правительство должно начать уже в июне, добавил Зеленский.

Ранее премьер-министр Юлия Свириденко сообщала, что Минобороны готовит реформу армии, которую представят в ближайшие недели. Помимо установления четких сроков службы и увеличения выплат, реформа также коснется работы территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

Связанные темы:

Владимир Зеленский Реформы Кабинет Министров Украины
Вооруженные Силы Украины