Четкие сроки и гарантии: Зеленский рассказал, какими будут контракты для армии
Владимир Зеленский объявил о новых контрактах для пехотинцев в рамках реформы вооруженных сил. Они будут предусматривать четкие сроки службы и условия, в частности гарантированные отсрочки.
Об этом 12 июня сообщил президент Украины.
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Какие контракты появятся в армии?
Президент подчеркнул, что пехота является ключевой в обороне Украины. Поэтому для пехотинцев создадут новые и "сильные" контракты. Тем, кто выполняет боевые задачи на первой линии фронта, планируют выплачивать в среднем 300 тысяч гривен.
Зеленский пояснил, что контракт будет иметь четкий срок, например 10, 14 или 24 месяца. Также в нем должны быть прописаны условия, а именно отсрочки от службы.
Кроме того, будут увеличены выплаты украинским боевым командирам, и это должно создать положительный стимул, чтобы сохранить опыт управления в армии,
– добавил глава государства.
Конкретный механизм реализации должен утвердить Кабинет Министров. А первые новые доплаты правительство должно начать уже в июне, добавил Зеленский.
Ранее премьер-министр Юлия Свириденко сообщала, что Минобороны готовит реформу армии, которую представят в ближайшие недели. Помимо установления четких сроков службы и увеличения выплат, реформа также коснется работы территориальных центров комплектования и социальной поддержки.