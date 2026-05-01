24 Канал Новости Украины С июня уже будут изменения, – Зеленский раскрыл детали масштабной реформы ВСУ
1 мая, 21:42
5

Вероника Соцкова
Основные тезисы
  • С июня в ВСУ начнут действовать изменения в финансировании, службе и управлении, включая существенное повышение зарплат военных.
  • Реформа будет включать введение четких сроков службы и специальных контрактов для пехоты, что сделает службу более предсказуемой.

Украина готовится к одному из самых масштабных этапов реформы Вооруженных сил с начала полномасштабной войны. Все ключевые решения должны быть финализированы в мае 2026 года.

Уже с июня в армии должны начать действовать ощутимые изменения в финансировании, службе и управлении военными. Об этом заявил Владимир Зеленский.

Смотрите также Автоматическое продление отсрочек и подготовка к реформе: какой будет мобилизация в мае

Что известно о новых зарплатах военных?

В Украине готовят комплексную реформу Вооруженных сил, которая охватывает финансирование, кадровую политику, контракты, ротации и подходы к ведению войны. По словам Владимира Зеленского, это не точечные изменения, а перестройка логики функционирования армии.

Одним из ключевых блоков реформы станет существенное повышение денежного обеспечения военных. Президент подтвердил, что система выплат будет дифференцированной в зависимости от условий службы:

  • тыловые должности – не менее 30 000 гривен
  • боевые должности – значительно выше выплаты
  • отдельное повышение для сержантов и офицеров боевых подразделений

Также рассматривается внедрение специальных контрактов для пехоты и штурмовых подразделений.

Я поставил задачу, чтобы уровень ежемесячных контрактов для пехотинцев на первой линии был на уровне 250 – 400 тысяч гривен,
– заявил Зеленский.

Речь идет о системе, которая должна сделать службу более предсказуемой и финансово мотивированной, особенно для тех, кто находится на передовой.

Повышение заработной платы прокомментировал и руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов. По его словам, работа военных должна вознаграждаться достойно.

"Военная служба, вооруженная борьба за свободу нашего государства должна достойно вознаграждаться – это важная, но не единственная составляющая масштабной реформы в армии, которая стартует под контролем Президента Украины. Украинское войско – ключевой приоритет! Мы должны меняться, чтобы побеждать", – написал Буданов.

Как изменятся сроки службы?

Еще один ключевой элемент реформы – введение четких сроков военной службы. По словам президента, это один из самых чувствительных и одновременно важных моральных аспектов изменений.

Это наиболее принципиальный моральный момент. Чтобы можно было, в частности, начать увольнять с военной службы тех людей, которые были мобилизованы ранее, 
– подчеркнул Зеленский.

Новая система контрактов должна обеспечить более прогнозируемую ротацию личного состава и уменьшить нагрузку на мобилизованных военных.

Какие еще изменения предусматривает реформа?

Особое внимание в реформе уделяют пехоте, которую в ОП называют "основой обороны". В то же время армия продолжает движение в сторону технологизации:

  • увеличение количества дронов на фронте
  • развитие ударных и разведывательных БпЛА
  • внедрение наземных роботизированных комплексов
  • расширение "кил-зон"
  • поражения врага

Зеленский отметил, что современная война невозможна без технологий, но именно пехота остается тем элементом, который удерживает линию фронта.

Реформа также предусматривает: упрощение переводов между подразделениями, улучшение обеспечения боевых бригад, стабильное ежемесячное пополнение личного состава, обновление системы военного образования, новые подходы к мобилизации и контрактной службы

Президент поручил Министерству обороны, Генштабу и Офису президента согласовать все детали с боевыми командирами.

Что ранее рассказывали об изменениях, которые может принести реформа?

  • Вениславский предложил новую модель бронирования работников во время мобилизации, которая предусматривает изменение действующего подхода. Речь идет о том, что предприятия смогут сохранять ключевых специалистов не через финансовые механизмы, а путем привлечения новых людей в ряды ВСУ.

  • В рамках обновления законодательства о мобилизации в Украине обсуждают возможные изменения, которые предусматривают новые полномочия для Национальной полиции в отношении лиц со статусом "в розыске".

  • Одна из идей заключается в том, что полиция может получить расширенный доступ к данным реестра "Оберег" и новые функции в работе с гражданами, которые уклоняются от выполнения воинского учета. В частности, речь идет о возможности открытия административных или даже уголовных производств и доставки таких лиц в территориальные центры комплектования.

