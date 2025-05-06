Залужный рассказал, как ВСУ предлагали перейти на иерархию "корпус-дивизия-бригада" в 2022 году

Бывший главнокомандующий Вооруженных сил Украины, а ныне посол в Великобритании Валерий Залужный рассказал о концепции реформирования украинской армии, которая была разработана еще в 2022 году. К сожалению, она так и не была реализована.

Залужный отмечает, что на момент полномасштабного вторжения проявились проблемы в системе управления ВСУ "как на функциональном, так и на иерархическом уровнях". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на колонку Валерия Залужного на "Милитарном".

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Залужный рассказал о концепции реформирования ВСУ

"Чтобы обеспечить оперативное руководство войсками в сложных, нередко критических ситуациях, добиться преимущества над противником в сфере управления, необходимо:

непрерывно улучшать техническую базу управления, внедрять автоматизированные системы управления и ситуационной осведомленности во все звенья управления;

совершенствовать профессиональную подготовку органов управления, особенно развивать их творческие качества.

Например, способность к предвидению, анализа обстановки и больших баз данных.

Одной из проблем Залужный назвал отсутствие органа управления разведкой на стратегическом уровне и, соответственно, комплекта сил и средств.

"Мы реализовали идею по привлечению гражданского космоса к процессу сбора и обработки разведывательной информации ... Однако впоследствии этот орган одним из первых был ликвидирован", – вспоминает Залужный

Летом 2022 года Генштаб ВСУ выступил с инициативой создать новую модель Сухопутных войск, в которой ключевыми структурными единицами стали бы корпуса, дивизии и бригады.

"Была проведена огромная работа большого коллектива по подготовке именно такой модели, которая бы отвечала запросам не только сегодняшнего дня, но и будущего. Ведь нужно было не только предложить структуру органа управления, но и органов обеспечения, связи, логистики и в конце – пунктов постоянной дислокации", – говорит экс-глава.

В конце концов, нам удалось создать 9 и 10 корпуса и начать их ускоренную подготовку. Но, к сожалению, сама инициатива была заблокирована. Корпус ДШВ, который вот-вот должен был начать подготовку за рубежом, так и остался только на бумаге,

– отметил Залужный.

"Орган военного управления – это сверхсложный орган. Поэтому, конечно, я согласен, что он еще неидеальный. Но вместе с тем орган управления не только важный, но и сверхуязвимый – как для врага, так и для чрезмерной централизации", – добавляет генерал.

Залужный подчеркивает, что успех на поле боя завтра полностью зависит от того, на сколько качественно новые органы управления будут подготовлены сегодня. При этом "совсем не важно, какие названия они будут иметь и какими будут имена командиров".