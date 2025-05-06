Залужний зазначає, що на момент повномасштабного вторгнення проявилися проблеми у системі управління ЗСУ "як на функціональному, так і на ієрархічному рівнях". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на колонку Валерія Залужного на "Мілітарному".

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Залужний розповів про концепцію реформування ЗСУ

"Щоб забезпечити оперативне керівництво військами у складних, нерідко критичних ситуаціях, домогтися переваги над противником у сфері управління, необхідно:

безперервно покращувати технічну базу управління, впроваджувати автоматизовані системи управління та ситуаційної обізнаності у всі ланки управління;

удосконалювати професійну підготовку органів управління, особливо розвивати їхні творчі якості.

Наприклад, здатність до передбачення, аналізу обстановки та великих баз даних.

Однією з проблем Залужний назвав відсутність органу управління розвідкою на стратегічному рівні та, відповідно, комплекту сил та засобів.

"Ми реалізували ідею щодо залучення цивільного космосу до процесу збору та обробки розвідувальної інформації...Проте згодом цей орган одним із перших було ліквідовано", – згадує Залужний

Улітку 2022 року Генштаб ЗСУ виступив із ініціативою створити нову модель Сухопутних військ, у якій ключовими структурними одиницями стали б корпуси, дивізії та бригади.

"Була проведена величезна робота чималого колективу щодо підготовки саме такої моделі, яка б відповідала запитам не тільки сьогоднішнього дня, а й майбутнього. Адже потрібно було не лише запропонувати структуру органу управління, а й органів забезпечення, зв’язку, логістики і врешті – пунктів постійної дислокації", – каже ексголовком.

Врешті-решт, нам вдалося створити 9 і 10 корпуси й розпочати їхню прискорену підготовку. Але, нажаль, сама ініціатива була заблокована. Корпус ДШВ, який ось-ось мав розпочати підготовку за кордоном, так і залишився лише на папері,

– зазначив Залужний.

"Орган військового управління – це надскладний орган. Тому, звісно, я погоджуюсь, що він ще неідеальний. Але разом з тим орган управління не лише важливий, а й надвразливий – як для ворога, так і для надмірної централізації", – додає генерал.

Залужний підкреслює, що успіх на полі бою завтра повністю залежить від того, на скільки якісно нові органи управління будуть підготовлені сьогодні. При цьому "зовсім не важливо, які назви вони будуть мати і якими будуть імена командирів".