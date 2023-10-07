Документы будут "следовать" за военными: в Минобороны анонсировали важные изменения в ВВК

Задача Минобороны – усилить возможности Вооруженных Сил, держа в фокусе каждого военнослужащего. Ведь бойцы сил обороны защищают нас и наше государство.

Об этом заявила заместитель министра обороны Украины по социальному развитию Наталья Калмыкова. Она назвала первоочередные приоритеты и индикаторы качественных изменений в Минобороны по основным направлениям своей работы. В частности, речь идет о сферах военной медицины и управлении человеческим капиталом.

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ВВК ждут изменения

Калмыкова отметила, что Минобороны планирует пересмотреть подходы, чтобы усилить возможности Вооруженных Сил, а соответственно усилить возможности государства, при этом держа в фокусе военнослужащих – тех, кто непосредственно защищает нас на линии фронта. По ее словам, для достижения этой цели уже проводятся внутренние мероприятия.

Мы рассчитываем стать частью положительных перемен. Наша задача сейчас – под лидерством министра обороны создавать вводить изменения, чтобы усилить обороноспособность страны,

– отметила заместитель министра.

Она отметила важность создания системы, в которой человек будет:

готов прийти служить в ВСУ,

понимать, что с ним там будет происходить и что от государства он будет иметь взаимность.

"Сейчас проходят финальные внешние согласования документы, регулирующие учет военнослужащих. Военнослужащий после ВВК отбывает сам или в воинскую часть, или ТЦК и СП. А документы от ВВК в электронном виде "следуют" за ним. Это то быстрое решение, в котором так нуждаются люди после ранения", – объяснила Калмыкова.

По ее мнению, в процессе интеграции военного в гражданскую жизнь ветеран должен найти такое место, где он будет понимать, что нужен так же, как нужен был на войне. Ему необходимо найти работу и иметь занятость или заниматься предпринимательской деятельностью. По словам Калмыковой, в Минобороны уже ведется работа по созданию возможностей для ветеранов.