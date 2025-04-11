Электронное направление на ВВК: как действовать, если отказываются его принять

В Украине реформируют систему прохождения военно-врачебной комиссии. В рамках этого военнообязанные граждане могут получить направление на ВВК в электронном формате.

Однако бывают случаи, когда институты отказываются принимать его. Что делать в таком случае – сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий заместителя министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерины Черногоренко в эфире телемарафона.

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Что в Минобороны говорят об электронных направлениях на ВВК

По данным заместителя министра обороны, в целом электронные направления сгенерировали уже более 40 тысяч граждан.

Это достаточно быстрый темп развертывания этого функционала. Мы очень рады, что наши сервисы в "Резерв+" очень популярны. Например, каждая третья отсрочка в Украине получается через "Резерв+",

– говорит Черногоренко.

Она объясняет, что для того, чтобы избежать ситуаций, когда на местах институты отказывают в принятии электронного документа, нужно сразу сообщать о подобных случаях Министерство обороны.

По ее словам, это является нарушением законодательства и абсолютно правомерно принять электронное направление, которое сгенерировано в "Резерв+".

Черногоренко отмечает, что с этим направлением гражданин должен отправиться в медучреждение, где будет проходить медкомиссию. Она добавляет, что с 1 апреля цифровая команда Министерства обороны полностью реформировала систему учета постановлений о пригодности и непригодности граждан к службе и теперь они формируются только цифровым путем.

Благодаря этому больше не нужно ходить в ТЦК, чтобы вносить результаты прохождения своей комиссии. Они автоматически будут направлены в реестр и будут отображаться в "Резерв +".

К слову, ранее в Минобороны рассказали, что военнообязанные могут проходить ВВК в любой больнице. Там считают, что это нововведение снизит уровень коррупции и сделает сервис более удобным для граждан.