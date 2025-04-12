Могут ли выдать решение ВВК "на руки" после осмотра
- Процедуру прохождения военно-врачебной комиссии в Украине реформируют, и теперь постановления ВВК доступны в электронном виде.
- Граждане могут получить печатную копию электронного постановления после осмотра, если оно оформляется справкой ВВК.
В Украине реформируют процесс прохождения военно-врачебной комиссии. В связи с этим для военнообязанных граждан возможны определенные изменения.
В частности, постановление о прохождении комиссии теперь доступно в электронном варианте. Об этом сообщает 24 Канал.
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Выдают ли постановление о прохождении ВВК в печатном варианте
Если постановление оформляется справкой ВВК (для выводов о пригодности к военной службе или выводов о необходимости в лечении, отпуске по состоянию здоровья), после осмотра комиссия может напечатать и передать гражданину печатную копию электронного постановления.
Впрочем, в случае, если постановление оформляется свидетельством о болезни (для признания непригодности к военной службе), комиссия должна утвердить заключение со штатной (центральной или региональной) ВВК.
Отметим, что такое решение можно получить "на руки" только после его официального утверждения.
К слову, ранее в Минобороны рассказали, что военнообязанные могут проходить ВВК в любой больнице. Там считают, что это нововведение снизит уровень коррупции и сделает сервис более удобным для граждан.