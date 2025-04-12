Зокрема, постанова про проходження комісії тепер доступна в електронному варіанті. Про це повідомляє 24 Канал.

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Чи видають постанову про проходження ВЛК у друкованому варіанті

Якщо постанова оформлюється довідкою ВЛК (для висновків про придатність до військової служби чи висновків про потреби у лікуванні, відпустці за станом здоров’я), після огляду комісія може видрукувати та передати громадянину друковану копію електронної постанови.

Втім, у випадку, якщо постанова оформлюється свідоцтвом про хворобу (для визнання непридатності до військової служби), комісія має затвердити висновок зі штатною (центральною або регіональною) ВЛК.

Зазначимо, що таке рішення можна отримати "на руки" лише після його офіційного затвердження.

До слова, раніше в Міноборони розповіли, що військовозобов'язані можуть проходити ВЛК у будь-якій лікарні. Там вважають, що це нововведення знизить рівень корупції та зробить сервіс зручнішим для громадян.