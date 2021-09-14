Об этом в эфире 24 канала сказал глава фракции "Голос" Ярослав Железняк. Он заметил, что объективных причин там точно нет.
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Железняк: Конкурс был полной профанацией
Он считает, что конкурс на главу БЭБ был проведен несправедливо.
"Реформу слили с самого начала, как только приняли закон. Конкурс был полной профанацией. Один Тимофей Милованов фактически сидел в комиссии", – заметил Железняк.
На новый орган, который должен был забрать плохие практики из налоговой милиции, назначили действующего главу налоговой милиции Мельника,
– заявил председатель фракции "Голос".
По его словам, такие действия являются недопустимыми.
Железняк: Затягивают рассмотрение 2 законопроектов
По его словам, для запуска также нужны изменения в различные кодексы Украины.
"Власть специально затягивает рассмотрение 2 законопроектов. У нас 14 сентября. За 12 дней до начала работы БЭБ этот закон даже не принят Верховной Радой. Я уже не говорю о подписи главы парламента и президента", – подчеркнул Железняк.
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Железняк: Хотят перетянуть старые кадры
Он заверил, что все это делают для того, чтобы перетянуть старые кадры из Службы безопасности Украины и Государственной налоговой службы в якобы новый орган.
Для меня это очень больно, потому что я был автором закона. Я множество часов вместе с коллегами из комитета провел, чтобы сделать нормальный закон,
– отметил нардеп.
"Он действительно хороший, его признали и эксперты, и международные коллеги. Однако, как всегда, реализация реформы заставляет меня говорить, что ее завалили с самого начала. Пока у нас будет такой глава – никаких изменений у нас просто не будет", – подытожил Железняк.
Глава фракции "Голос" прокомментировал затягивание запуска БЭБ: видео
Создание БЭБ: что известно
- Эту институцию хотят запустить, чтобы она расследовала именно экономические преступления против Украины. Однако деятельность частных предпринимателей в сферу работы БЭБ входить не будет.
- Бюро будет контролировать именно финансовые операции. Будет направлено на поиски нарушений закона в обращении средств структур бизнеса и государства.
- Стоит заметить, что ранее этим занимались Служба безопасности и налоговая милиция. Эти полномочия теперь передадут.