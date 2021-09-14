Про це в ефірі 24 каналу сказав голова фракції "Голос" Ярослав Железняк. Він зауважив, що об'єктивних причин там точно немає.
До теми Не один рік заробляв, – голова БЕБ Мельник пояснив свої 6 квартир в Україні й Туреччині
Железняк: Конкурс був повною профанацією
Він вважає, що конкурс на голову БЕБ був проведений несправедливо.
"Реформу злили з самого початку, як тільки прийняли закон. Конкурс був повною профанацією. Один Тимофій Милованов фактично сидів у комісії", – зауважив Железняк.
На новий орган, який повинен був забрати погані практики з податкової міліції, призначили чинного голову податкової міліції Мельника,
– заявив голова фракції "Голос".
За його словами, такі дії є неприпустимими.
Железняк: Затягують розгляд 2 законопроєкту
За його словами, для запуску також потрібні зміни у різні Кодекси України.
"Влада спеціально затягує розгляд 2 законопроєкту. Ми маємо 14 вересня. За 12 днів до початку роботи БЕБ цей закон навіть не прийнятий Верховною Радою. Я вже не говорю про підпис голови парламенту та президента", – наголосив Железняк.
Варто прочитати Не так просто, як виявилось, – Мельник заявив, що БЕБ не запустять у вересні
Железняк: Хочуть перетягнути старі кадри
Він запевнив, що усе це роблять для того, аби перетягнути старі кадри зі Служби безпеки України та Державної податкової служби у начебто новий орган.
Для мене це дуже боляче, адже я був автором закону. Я безліч годин разом з колегами з комітету провів, щоб зробити нормальний закон,
– зазначив нардеп.
"Він справді добрий, його визнали і експерти, і міжнародні колеги. Однак, як завжди, реалізація реформи змушує мене говорити, що її завалили з самого початку. Поки в нас буде такий очільник – ніяких змін у нас просто не буде", – підсумував Железняк.
Голова фракції "Голос" прокоментував затягування запуску БЕБ: відео
Створення БЕБ: що відомо
- Цю інституцію хочуть запустити, аби вона розслідувала саме економічні злочини проти України. Однак діяльність приватних підприємців БЕБ не стосуватиметься.
- Бюро контролюватиме саме фінансові операції. Буде спрямоване на пошуки порушення закону в обігу коштів структур бізнесу та держави.
- Варто зауважити, що раніше цим займалися Служба безпеки та Податкова міліція. Ці повноваження тепер передадуть.