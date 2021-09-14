Про це в ефірі 24 каналу сказав голова фракції "Голос" Ярослав Железняк. Він зауважив, що об'єктивних причин там точно немає.

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Железняк: Конкурс був повною профанацією

Він вважає, що конкурс на голову БЕБ був проведений несправедливо.

"Реформу злили з самого початку, як тільки прийняли закон. Конкурс був повною профанацією. Один Тимофій Милованов фактично сидів у комісії", – зауважив Железняк.

На новий орган, який повинен був забрати погані практики з податкової міліції, призначили чинного голову податкової міліції Мельника,

– заявив голова фракції "Голос".

За його словами, такі дії є неприпустимими.

Довідка. Про призначення керівника Державної фіскальної служби Вадима Мельника головою БЕБ стало відомо 20 серпня. Варто зауважити, що про порушення у відборі заявили "Схеми."

Железняк: Затягують розгляд 2 законопроєкту

За його словами, для запуску також потрібні зміни у різні Кодекси України.

"Влада спеціально затягує розгляд 2 законопроєкту. Ми маємо 14 вересня. За 12 днів до початку роботи БЕБ цей закон навіть не прийнятий Верховною Радою. Я вже не говорю про підпис голови парламенту та президента", – наголосив Железняк.

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Железняк: Хочуть перетягнути старі кадри

Він запевнив, що усе це роблять для того, аби перетягнути старі кадри зі Служби безпеки України та Державної податкової служби у начебто новий орган.

Для мене це дуже боляче, адже я був автором закону. Я безліч годин разом з колегами з комітету провів, щоб зробити нормальний закон,

– зазначив нардеп.

"Він справді добрий, його визнали і експерти, і міжнародні колеги. Однак, як завжди, реалізація реформи змушує мене говорити, що її завалили з самого початку. Поки в нас буде такий очільник – ніяких змін у нас просто не буде", – підсумував Железняк.

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Створення БЕБ: що відомо