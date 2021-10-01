Реформы в "боевом режиме": Шмыгаль в Трускавце рассказал о стратегии правительства

Новая программа деятельности правительства предусматривает стратегии развития экономики и социальной сферы. Соответствующие реформы в ближайшие 2 – 3 года будут проходить фактически в "боевом режиме".

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время выступления перед нардепами "Слуги народа" в Трускавце.

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Он напомнил, что Верховная Рада может проработать за год примерно 350 законопроектов. Шмыгаль и анонсировал много "прорывных изменений для государства". И

Следующие 2 – 3 года мы будем двигать наши реформы фактически в "боевом режиме",

– заявил премьер.

Шмыгаль также сообщил, что рассматривается возможность продлить ипотечную программу обеспечения жильем. Но не под 7%, а под 5% для всех.

Ранее правительство ввело программу "Доступная ипотека под 7%". Ее запуск состоялся 1 марта 2021 года. Многие украинские семьи уже воспользовались возможностью приобрести собственное жилье.

Заметим, что Кабмин 3 марта утвердил Национальную экономическую стратегию до 2030 года. Она учитывает диджитализацию, "зеленый" курс, предпринимательское и региональное развитие.

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