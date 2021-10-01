Реформы в "боевом режиме": Шмыгаль в Трускавце рассказал о стратегии правительства
Источник:"Слуга народа"
Новая программа деятельности правительства предусматривает стратегии развития экономики и социальной сферы. Соответствующие реформы в ближайшие 2 – 3 года будут проходить фактически в "боевом режиме".
Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время выступления перед нардепами "Слуги народа" в Трускавце.
Интересно Планируют "гала-ужин": "слугам народа" в Трускавце будут вручать партийный "Оскар"
Он напомнил, что Верховная Рада может проработать за год примерно 350 законопроектов. Шмыгаль и анонсировал много "прорывных изменений для государства". И
Следующие 2 – 3 года мы будем двигать наши реформы фактически в "боевом режиме",
– заявил премьер.
Шмыгаль также сообщил, что рассматривается возможность продлить ипотечную программу обеспечения жильем. Но не под 7%, а под 5% для всех.Обратите внимание! Ранее правительство ввело программу "Доступная ипотека под 7%". Ее запуск состоялся 1 марта 2021 года. Многие украинские семьи уже воспользовались возможностью приобрести собственное жилье.
Заметим, что Кабмин 3 марта утвердил Национальную экономическую стратегию до 2030 года. Она учитывает диджитализацию, "зеленый" курс, предпринимательское и региональное развитие.
Чем нардепы занимаются в Трускавце
- 1 октября стартовало выездное заседание президентской партии в Трускавце. "Слуги", прибывшие на съезд фракции, разместились в 3 местных гостиницах. Речь идет о Rixos-Prykarpattya, Mirotel и "Лесная песня".
- Во время заседания парламентарии подведут итоги своей работы и определят дальнейшие действия. Кроме того, на съезде будут вручать "партийный Оскар". К примеру, одна из шуточных наград будет называться "Золотая сосна". Ее вручат нардепам, которые попали в скандал в 2021 году.
- Чтобы принять участие в мероприятиях, политики должны показать отрицательный результат ПЦР-теста или сертификат о полной вакцинации.