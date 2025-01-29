"Есть конкретика": Зеленский обсудил формирование корпусов в ВСУ

В Украине уже долгое время идет разговор о необходимости создания армейских корпусов. Президент Украины обсудил этот вопрос на Ставке.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на обращение Владимира Зеленского.

Смотрите также Новые карты Генштаба заставили ISW пересмотреть линию фронта в Украине: где продвинулись оккупанты

Как продолжается создание армейских корпусов

Так, Владимир Зеленский рассказал, что 28 января заслушал доклад главкома по фронту, которая касалась Донетчины, Харьковщины, операции на Курщине. Кроме этого. была проведена Ставка.

Среди вопросов – формирования корпусов в Вооруженных Силах Украины. Есть конкретика по этому поводу. Мы будем и в дальнейшем укреплять нашу армию. Боевые бригады и правильный армейский опыт масштабируем,

– подчеркнул он.

Украинский президент указал, что на основе первых определенных бригад будут возможны и другие системные шаги. По словам Зеленского, модернизация армейской системы не имеет альтернатив.

К слову, еще в ноябре 2024 года СМИ со ссылкой на источники писали, что ВСУ планируют перевести на систему "корпус-бригада". Отмечалось, что переход на систему "корпус-дивизия" потребует в разы больших человеческих, финансовых и материальных ресурсов, что Украина сейчас себе не может позволить.

Каждый из армейских корпусов объединяет 4 – 5 механизированных (штурмовых, пехотных) бригад, разведывательный полк или батальон и другие отдельные подразделения боевого и тылового обеспечения.

Командует корпусом – генерал-майор, начальник штаба и заместитель – бригадные генералы. Всего в командовании каждого корпуса 3 генерала.