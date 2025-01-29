Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звернення Володимира Зеленського.

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Як триває створення армійських корпусів

Так, Володимир Зеленський розповів, що 28 січня заслухав доповідь головкома щодо фронту, яка стосувалася Донеччини, Харківщини, операції на Курщині. Окрім цього. була проведена Ставка.

Серед питань – формування корпусів у Збройних Силах України. Є конкретика щодо цього. Ми будемо й надалі зміцнювати нашу армію. Бойові бригади та правильний армійський досвід масштабуємо,

– наголосив він.

Український президент вказав, що на основі перших визначених бригад будуть можливі й інші системні кроки. За словами Зеленського, модернізація армійської системи не має альтернатив.

До слова, ще у листопаді 2024 року ЗМІ з посиланням на джерела писали, що ЗСУ планують перевести на систему "корпус-бригада". Зазначалося, що перехід на систему "корпус-дивізія" потребуватиме в рази більших людських, фінансових та матеріальних ресурсів, що Україна зараз собі не може дозволити.

Кожен з армійських корпусів об'єднує 4 – 5 механізованих (штурмових, піхотних) бригад, розвідувальний полк або батальйон та інші окремі підрозділи бойового та тилового забезпечення.

Командує корпусом – генерал-майор, начальник штабу й заступник – бригадні генерали. Загалом у командуванні кожного корпусу 3 генерали.