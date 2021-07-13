Суд отменил региональный статус русского языка в Николаеве

Русский язык в Николаеве потерял статус регионального. Окружной административный суд отменил решение городского совета о предоставлении такого статуса языку соседнего государства.

По информации Николаевской областной прокуратуры, решение приняли 8 июля. Об этом на своей странице в фейсбуке сообщил уполномоченный по защите украинского языка Тарас Креминь.

Кстати Зеленский заявил, что русский язык не является собственностью России

Местные депутаты не имели смелости отменить свое решение

Языковой омбудсмен отмечает: посылал два обращения генеральному прокурору Ирине Венедиктовой с требованием отменить решение николаевских депутатов.

Наконец это антиконституционное решение, которое должны были пересмотреть депутаты в 6-месячный срок со дня вступления в силу Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", то есть два года назад, отменено,

– прокомментировал Креминь.

В конце концов Окружной административный суд признал недействительным решение городского совета о региональном статусе русского языка.

То есть, статус регионального русский потерял через суд, хотя сами депутаты могли отменить свое одиозное решение. Впрочем, как отмечает, Креминь, не все избранники имели на это достаточно смелости. Такая возможность была у депутатов, например, в мае 2021 года. Однако тогда не хватило голосов.

Русский – региональный язык в Украине: как так сложилось

Такой статус гарантировал закон "Об основах государственной языковой политики" с августа 2012 года. В народе он известен как "закон Колесниченко – Кивалова".

Русский язык можно было использовать в работе местных органов самоуправления и в официальном документообороте наравне с государственным украинским.

В начале 2018 года Конституционный Суд признал, что закон "Кивалова – Колесниченко" не соответствует Основному закону страны.

После такого решения термин "региональные языки" вообще перестали использовать в Украине. Впрочем, во многих регионах разные языки оставались в статусе "региональных" из-за предыдущих принятых решений.

Одни из последних упразднений русского как регионального – в Одесской области в декабре 2020 года и в Запорожье в ноябре 2020 года.

Тарас Креминь отметил, что до сих пор в силе остаются решения по функционированию региональных языков Днепропетровского и Луганского областных советов, и в отдельных общинах Одесской и Закарпатской областей.