Известно, что найдены тела принадлежали пленным, захвативших ХАМАС во время нападения. Также военные Израиля провели операцию по уничтожению определенных объектов

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Результаты операции Израиля

Во время локальных рейдов в Секторе Газа ЦАХАЛ удалось забрать тела погибших израильтян, находившихся в плену ХАМАС. Также военные обнаружили вещи, принадлежащие пленным – это может привести к увеличению числа пропавших без вести. Также армия Израиля выполнила и другие задачи.

Израиль подтверждает, что сухопутные войска вошли в Сектор Газа, уничтожили террористические отряды и инфраструктуру и обнаружили предметы, которые могут привести к увеличению числа пропавших без вести людей.

– заявили там.

ЦАХАЛ обнаружил два тела погибших израильтян и сообщил трагическую новость их семьям.