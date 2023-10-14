Відомо, що знайдені тіла належали полоненим, які захопив ХАМАС під час нападу. Також військові Ізраїлю провели операцію зі знищення певних об'єктів

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Результати операції Ізраїлю

Під час локальних рейдів в Секторі Гази ЦАХАЛу вдалося забрати тіла загиблих ізраїльтян, які перебували у полоні ХАМАС. Також військові виявили речі, що належать полоненим – це може призвести до збільшення кількість зниклих безвісти. Також армія Ізраїлю виконала й інші завдання.

Ізраїль підтверджує, що сухопутні війська увійшли до Сектору Газа, знищили терористичні загони та інфраструктуру і виявили предмети, які можуть призвести до збільшення кількості зниклих безвісти людей,

– заявили там.

ЦАХАЛ виявив два тіла загиблих ізраїльтян та повідомив трагічну новину їх сім'ям.