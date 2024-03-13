Майор ВСУ Егор Чечеринда сказал 24 каналу, что прорыв российской границы добровольческими подразделениями следует рассматривать в контексте того, что в России с 15 по 17 марта должно пройти голосование на так называемых выборах президента. Важно, что ни один украинский военный не участвовал в этой акции на границе с Россией.

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Позиция настоящих людей, которые хотят изменить Россию

В составе вооруженных формированиях легион "Свобода России", РДК и "Сибирский батальон" есть только российские граждане.

По словам одного из участников акции Алексея Барановского, позывной "Лютик", именно таким образом, он и другие бойцы этих подразделений, пришли реализовать свое "избирательное право", принять участие в выборах президента и выбрать Россию без Путина,

– отметил Чечеринда.

Эта позиция принципиально отличается от отношения к выборам так называемых российских "реестровых" оппозиционеров (все они есть в реестре у Путина). Они до последнего не знали, что порекомендовать россиянам, которые их поддерживают, – идти на выборы или не идти. Наконец сказали им прийти на избирательные участки, постоять там и уйти.

"Есть такая позиция в российской "реестровой" оппозиции", а есть позиция российских добровольцев – настоящих людей, которые пытаются изменить ситуацию в России. Они пришли, чтобы продемонстрировать местному населению, российским гражданам, что есть те, кто не согласен с этими псевдовыборами, которые пройдут в частности на оккупированных украинских территориях", – отметил майор ВСУ.

Происходит хаос

Сейчас это вооруженное движение не является массовым. Однако их количество увеличивается, ведь в акции по пересечению границы в мае 2023 года участвовало меньшее количество добровольцев.

Хотя российские власти заявили, что якобы "не пропустили добровольцев" в приграничные области и якобы "всех ликвидировали", представители легиона "Свобода России" сообщали о том, что контролируют поселок Теткино.

"В то же время происходит хаос в приграничных регионах России. Гражданское население спряталось по домам, когда видит неизвестную технику, в областных центрах в течение суток раздаются взрывы и люди пытаются уехать оттуда. Однако представители украинской власти предупреждали россиян, живущих в приграничных населенных пунктах о том, что им лучше уехать, ведь возможны акции прямого действия на этих территориях", – подчеркнул Егор Чечеринда.

Новый прорыв границы России добровольческими подразделениями