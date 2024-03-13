Майор ЗСУ Єгор Чечеринда сказав 24 Каналу, що прорив російського кордону добровольчими підрозділами слід розглядати в контексті того, що в Росії з 15 по 17 березня має пройти голосування на так званих виборах президента. Важливо, що жоден український військовий не брав участь в цій акції на кордоні з Росією.
До теми Путін нарешті відреагував на прорив кордону: марив про "іноземних найманців" і не тільки
Позиція справжніх людей, що хочуть змінити Росію
У складі збройних формуваннях легіон "Свобода Росії", РДК та "Сибірський батальйон" є тільки російські громадяни.
За словами одного з учасників акції Олексія Барановського, позивний "Лютік", саме у такий спосіб, він та інші бійці цих підрозділів, прийшли реалізувати своє "виборче право", взяти участь у виборах президента та обрати Росію без Путіна,
– зазначив Чечеринда.
Ця позиція принципово відрізняється від ставлення до виборів так званих російських "реєстрових" опозиціонерів (всі вони є в реєстрі у Путіна). Вони до останнього не знали, що порекомендувати росіянам, які їх підтримують, – йти на вибори чи не йти. Нарешті сказали їм прийти на виборчі дільниці, постояти там та піти геть.
"Є така позиція у російській "реєстровій" опозиції", а є позиція російських добровольців – справжніх людей, які намагаються змінити ситуацію в Росії. Вони прийшли, щоб продемонструвати місцевому населенню, російським громадянам, що є ті, хто незгодний з цими псевдовиборами, які пройдуть зокрема на окупованих українських територіях", – наголосив майор ЗСУ.
Відбувається хаос
Наразі цей збройний рух не є масовим. Проте їхня кількість збільшується, адже в акції з перетину кордону у травні 2023 року брала участь менша кількість добровольців.
Хоча російська влада заявила, що нібито "не пропустила добровольців" на прикордонні області і буцімто "всіх ліквідувала", представники легіону "Свобода Росії" повідомляли про те, що контролюють селище Тьоткіно.
"Водночас відбувається хаос у прикордонних регіонах Росії. Цивільне населення поховалося по хатах, коли бачить невідому техніку, в обласних центрах впродовж доби лунають вибухи і люди намагаються виїхати звідти. Проте представники української влади попереджали росіян, що живуть у прикордонних населених пунктах про те, що їм краще виїхати, адже можливі акції прямої дії на цих територіях", – підкреслив Єгор Чечеринда.
Новий прорив кордону Росії добровольчими підрозділами
- Бійці легіону "Свобода Росії", Російського добровольчого корпусу та "Сибірського батальйону" перетнули кордон з Росією та зайшли у прикордонні населенні пункти.
- Після прориву кордону представники легіону "Свобода Росії" виклали відео, в якому сказали, що ведуть бій у селищі Тьоткіно Курської області. Пізніше вони повідомили, що контролюють цей населений пункт.
- Також російські добровольці зробили спільну заяву щодо того, що змушені завдати удару по воєнних позиціях зокрема у Бєлгороді. Адже російські військові обстрілюють мирних українських жителів, виставляючи свої позиції між житловими будинками, школами та держустановами Бєлгорода. Також вони закликали росіяни залишити міста.
- Водночас голова і засновник російського добровольчого корпусу Денис Нікітін сказав, що його підрозділ співпрацює зі ЗСУ та Міноборони України. Ці відомства надають РДК розвіддані, допомагають у логістиці БК, у постачанні, у евакуації поранених. Однак рейд на територію Росії є виключно ініціативою російських добровольців, саме ними він був спланований та реалізований.