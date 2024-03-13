Майор ЗСУ Єгор Чечеринда сказав 24 Каналу, що прорив російського кордону добровольчими підрозділами слід розглядати в контексті того, що в Росії з 15 по 17 березня має пройти голосування на так званих виборах президента. Важливо, що жоден український військовий не брав участь в цій акції на кордоні з Росією.

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Позиція справжніх людей, що хочуть змінити Росію

У складі збройних формуваннях легіон "Свобода Росії", РДК та "Сибірський батальйон" є тільки російські громадяни.

За словами одного з учасників акції Олексія Барановського, позивний "Лютік", саме у такий спосіб, він та інші бійці цих підрозділів, прийшли реалізувати своє "виборче право", взяти участь у виборах президента та обрати Росію без Путіна,

– зазначив Чечеринда.

Ця позиція принципово відрізняється від ставлення до виборів так званих російських "реєстрових" опозиціонерів (всі вони є в реєстрі у Путіна). Вони до останнього не знали, що порекомендувати росіянам, які їх підтримують, – йти на вибори чи не йти. Нарешті сказали їм прийти на виборчі дільниці, постояти там та піти геть.

"Є така позиція у російській "реєстровій" опозиції", а є позиція російських добровольців – справжніх людей, які намагаються змінити ситуацію в Росії. Вони прийшли, щоб продемонструвати місцевому населенню, російським громадянам, що є ті, хто незгодний з цими псевдовиборами, які пройдуть зокрема на окупованих українських територіях", – наголосив майор ЗСУ.

Відбувається хаос

Наразі цей збройний рух не є масовим. Проте їхня кількість збільшується, адже в акції з перетину кордону у травні 2023 року брала участь менша кількість добровольців.

Хоча російська влада заявила, що нібито "не пропустила добровольців" на прикордонні області і буцімто "всіх ліквідувала", представники легіону "Свобода Росії" повідомляли про те, що контролюють селище Тьоткіно.

"Водночас відбувається хаос у прикордонних регіонах Росії. Цивільне населення поховалося по хатах, коли бачить невідому техніку, в обласних центрах впродовж доби лунають вибухи і люди намагаються виїхати звідти. Проте представники української влади попереджали росіян, що живуть у прикордонних населених пунктах про те, що їм краще виїхати, адже можливі акції прямої дії на цих територіях", – підкреслив Єгор Чечеринда.

Новий прорив кордону Росії добровольчими підрозділами