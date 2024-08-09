"Прорыв" в Курскую область: в Пентагоне ответили, считают ли эти события эскалацией

В Пентагоне высказались относительно событий в Курской области России. В американском министерстве отметили, что "прорыв" российской границы в Курской области не является эскалацией войны.

Об этом во время брифинга заявила заместитель спикера Минобороны США Сабрина Сингх. Она также отметила, что события в Курской области не нарушают политику США по применению их вооружения по территории России, передает 24 Канал.

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Как прокомментировали в Пентагоне "прорыв" границы в России

В Пентагоне напомнили, что Украина борется за свою суверенную территорию, на которую вторгся ее сосед. Итак, если необходимо деэскалировать напряженность, как говорилось с самого начала, лучший способ это сделать, чтобы Путин сегодня принял решение о выводе войск из Украины.

Украина собирается делать все возможное, чтобы продолжать возвращать свою суверенную территорию. И это то, что мы видим, что они делают в этой, знаете, Курской области,

– сказала Сингх.

Соединенные Штаты последовательно поддерживают Украину в ее усилиях по защите от трансграничных атак. Заместитель спикера Пентагона также подчеркнула, что украинцы принимают меры, чтобы защититься от атак, которые поступают из региона, и это в рамках политики США относительно того, где они могут проводить операции

Представительница Минобороны США отметила, что Пентагон все еще будет продолжать поддерживать Украину возможностями и системами, которые ей нужны.

"Мы не считаем, что это является эскалацией в любом случае. Украина делает то, что ей нужно, чтобы достичь успеха в битве", – подчеркнула она.

Стоит отметить, что ни в Генштабе ВСУ, ни кто-либо из официальных представителей украинской власти не подтверждали причастность к "прорыву" границы в Курской области.

К слову, ранее представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сказал, что американские чиновники обратились к украинским коллегам, чтобы немного лучше понять ситуацию относительно Курской области. В то же время Кирби отказался предоставлять какие-либо комментарии относительно этих событий, отметив, что лучше, чтобы об этом говорили представители власти Украины.