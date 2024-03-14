Речь идет не только о вероятном срыве голосования в Курской и Белгородской областях, хотя и это уже будет большим достижением. Подробнее о том, как уже удалось испортить планы Путина, 24 Каналу рассказал Борис Тизенгаузен – политтехнолог.

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Кремль не хотел этого допускать

Рейд российских добровольцев внес немалые коррективы в планы Кремля. Кроме того, что это прорыв границы осуществили сами же граждане России, поэтому ядерная риторика Владимира Путина здесь не поможет, есть и другие нюансы.

Несмотря на то, что бойцы из РДК, легиона "Свободы России" и Сиббата пока не захватили полностью приграничные области России, потому что им, собственно, пока не позволяет количественная составляющая, они уже выполнили важную задачу.

15 марта в России стартуют выборы. Делали все возможное, чтобы о войне до выборов никто не вспоминал. Путин же хочет себя видеть себя не лузером, застрявшим в стране, которую должен был "взять за три дня", а завоевателем. Но так случилось, что российские СМИ каждые пятнадцать минут пишут об "уничтоженных повстанцах и технике", и люди становятся полностью погруженными в военную повестку. Это то, чего не хотели в Кремле,

– объяснил Борис Тизенгаузен.

Однако для российской власти все произошло, не так, как предполагалось. Сообщений о серьезном давлении и ударах по России становится все больше за последние два дня. А учитывая интенсивность событий, дальше ситуация только обострится.

Обратите внимание! Бойцы легиона "Свобода России", объявляя о своем рейде, заявили, что "идут" на выборы, чтобы освободить россиян от террористической организации, которая захватила власть. Кроме того, один из представителей легиона отметил, что сорвать проведение выборов в Курской и Белгородской области – станет хорошим результатом для них. Принимая во внимание, как развиваются события в этих областях, можно предположить, что российским добровольцам удастся достичь этой цели.

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