Мовиться не лише про ймовірний зрив голосування у Курській та Бєлгородській областях, хоч і це вже буде великим досягненням. Детальніше про те, як вже вдалося зіпсувати плани Путіна, 24 Каналу розповів Борис Тизенгаузен – політтехнолог.

До теми Справжня опозиція Путіну: що відомо про РДК, легіон "Свобода Росії" та Сибірський батальйон

Кремль не хотів цього допускати

Рейд російських добровольців вніс чималі корективи у плани Кремля. Окрім того, що це прорив кордону здійснили самі ж громадяни Росії, тож ядерна риторика Владіміра Путіна тут не допоможе, є й інші нюанси.

Попри те, що бійці з РДК, легіону "Свободи Росії" та Сиббату поки не захопили цілковито прикордонні області Росії, бо їм, власне, поки не дозволяє кількісна складова, вони уже виконали важливе завдання.

15 березня в Росії стартують вибори. Робили все можливе, щоб про війну до виборів ніхто не згадував. Путін ж хоче себе бачити себе не лузером, що застряг у країні, яку мав "взяти за три дні", а завойовником. Але так сталося, що російські ЗМІ що п'ятнадцять хвилин пишуть про "знищених повстанців та техніку", і люди стають повністю зануреними у військову повістку. Це те, чого не хотіли в Кремлі,

– пояснив Борис Тизенгаузен.

Однак для російської влади усе сталося, не як гадалося. Повідомлень про серйозний тиск та удари по Росії стає все більше за останні два дні. А з огляду на інтенсивність подій, далі ситуація лише загостриться.

Зверніть увагу! Бійці легіону "Свобода Росії", оголошуючи про свій рейд, заявили, що "йдуть" на вибори, аби звільнити росіян від терористичної організації, яка захопила владу. Крім того, один із представників легіону зазначив, що зірвати проведення виборів у Курській та Бєлгородській області – стане гарним результатом для них. Беручи до уваги, як розвиваються події у цих областях, можна припустити, що російським добровольцям вдасться досягнути цієї мети.

Рейд російських добровольців: останні новини