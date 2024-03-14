Мовиться не лише про ймовірний зрив голосування у Курській та Бєлгородській областях, хоч і це вже буде великим досягненням. Детальніше про те, як вже вдалося зіпсувати плани Путіна, 24 Каналу розповів Борис Тизенгаузен – політтехнолог.
До теми Справжня опозиція Путіну: що відомо про РДК, легіон "Свобода Росії" та Сибірський батальйон
Кремль не хотів цього допускати
Рейд російських добровольців вніс чималі корективи у плани Кремля. Окрім того, що це прорив кордону здійснили самі ж громадяни Росії, тож ядерна риторика Владіміра Путіна тут не допоможе, є й інші нюанси.
Попри те, що бійці з РДК, легіону "Свободи Росії" та Сиббату поки не захопили цілковито прикордонні області Росії, бо їм, власне, поки не дозволяє кількісна складова, вони уже виконали важливе завдання.
15 березня в Росії стартують вибори. Робили все можливе, щоб про війну до виборів ніхто не згадував. Путін ж хоче себе бачити себе не лузером, що застряг у країні, яку мав "взяти за три дні", а завойовником. Але так сталося, що російські ЗМІ що п'ятнадцять хвилин пишуть про "знищених повстанців та техніку", і люди стають повністю зануреними у військову повістку. Це те, чого не хотіли в Кремлі,
– пояснив Борис Тизенгаузен.
Однак для російської влади усе сталося, не як гадалося. Повідомлень про серйозний тиск та удари по Росії стає все більше за останні два дні. А з огляду на інтенсивність подій, далі ситуація лише загостриться.
Рейд російських добровольців: останні новини
- Російські добровольці 14 березня повідомили про знищення складів боєкомплектів у селищі Тьоткіно. У цьому населеному пункті тривають активні бої, як і власне по всій території Бєлгородської та Курської області. Це, до слова, підтвердили також у Головному управлінні розвідки МОУ.
- Легіон "Свобода Росії" повідомили про відкриття гуманітарних коридорів для жителів прикордонних територій. Оскільки російська влада вирішила не проводити евакуацію мешканців, вони активно евакуюються самі. Зокрема, черги з автомобілів з'явилися на виїзді з міста Грайворон, що на Бєлгородщині.
- Начальник штабу Російського добровольчого корпусу Олександр з позивним "Фортуна" поспілкувався з 24 Каналом, розповівши про цілі російських добровольців. Він підтвердив раніше озвучену заяву про те, що РДК готовий йти на Москву, а в далекоглядній перспективі – дійти і до Владивостока.