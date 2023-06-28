Власти России впервые признали потери из-за рейда добровольцев в Белгородскую область

Не прошло и месяца, как в России начали признавать, что в результате рейда российских добровольцев в Белгородскую область в начале июня оккупанты понесли потери. Речь идет о по меньшей мере 14 погибших, а также есть и пленные.

Об этом заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, сообщает 24 Канал. Также он признал, что рейд на Белгородскую область совершали не ВСУ, а российские добровольцы. Конечно, он назвал их "псевдороссийскими организациями".

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Какие потери россиян в Белгородской области

Михаил Ведерников заявил, что в Псковской области продолжаются прощания с погибшими во время рейда в Белгородскую область. Погибли по меньшей мере 14 оккупантов из местного региона. Кроме того, около 10 человек попали в плен. Однако следует отметить, что речь идет исключительно о захватчиках из Псковского гарнизона.

Интересно, что Ведерников для того, чтобы заверить в героизме россиян, убитых россиянами, заявил, что ликвидированные оккупанты "отдали жизнь в бою с превосходящими силами противника". Интересно, не правда ли? "Псевдороссийские диверсанты" в Белгородской области имели преимущество? Тогда возникает вопрос о том, как Россия способна защищать себя.

Кроме того, 10 захватчиков из Псковской области попали в плен. По словам Ведерникова, 3 уже якобы вернули. Число раненых губернатор не назвал.

Интересно, что оккупанты из Псковской области есть и среди погибших во время мятежа Пригожина – экипаж одного из сбитых вагнеровцами Ка-52. Об этом также заявил Ведерников.

РДК обещает новые рейды на Белгородщину

В конце мая и начале июня Российский добровольческий корпус и легион "Свобода России" совершили несколько рейдов в Белгородскую область, во время одного из которых они взяли под контроль село Новая Таволжанка недалеко от города Шебекино. Интересно, что после этого местные власти создали планы эвакуации местного населения. Подробнее об этих замыслах и их цинизме на фоне гибели жителей левобережья Херсонщины после подрыва ГЭС вы можете прочитать здесь.

Тем временем Российский добровольческий корпус обещает россиянам жаркое лето. Командир РДК Денис Никитин пообещал несколько приятных сюрпризов для украинцев до конца этого лета.