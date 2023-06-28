Про це заявив губернатор Псковської області Міхаіл Ведерніков, повідомляє 24 Канал. Також він визнав, що рейд на Бєлгородську область здійснювали не ЗСУ, а російські добровольці. Звичайно, що він назвав їх "псевдоросійськими організаціями".

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Які втрати росіян у Бєлгородській області

Міхаіл Ведерніков заявив, що у Псковській області тривають прощання з загиблими під час рейду в Бєлгородську область. Загинули щонайменше 14 окупантів з тамтешнього регіону. Крім того, близько 10 потрапили в полон. Однак варто відзначити, що мова йде виключно про загарбників з Псковського гарнізону.

Цікаво, що Ведерніков для того, аби запевнити у героїзмі росіян, вбитих росіянами, заявив, що ліквідовані окупанти "віддали життя в бою з переважаючими силами противника". Цікаво, чи не так? "Псевдоросійські диверсанти" у Бєлгородській області мали перевагу? Тоді виникає питання до того, як Росія здатна захищати себе.

Крім того, 10 загарбників з Псковської області потрапили в полон. За словами Ведернікова, 3 вже нібито повернули. Кількість поранених губернатор не назвав.

Цікаво, що окупанти з Псковської області є й серед загиблих під час заколоту Пригожина – екіпаж одного зі збитих вагнерівцями Ка-52. Про це також заявив Ведерніков.

РДК обіцяє нові рейди на Білгородщину

На наприкінці травня та початку червня Російський добровольчий корпус та легіон "Свобода Росії" здійснили кілька рейдів у Бєлгородську область, під час одного з яких вони взяли під контроль село Нова Таволжанка неподалік міста Шебекіно. Цікаво, що після цього місцева влада створила плани евакуації місцевого населення. Детальніше про ці задуми та їхній цинізм на тлі гибелі жителів лівобережжя Херсонщини після підриву ГЕС ви можете прочитати тут.

Тим часом Російський добровольчий корпус обіцяє росіянам спекотне літо. Командир РДК Денис Нікітін пообіцяв кілька приємних сюрпризів для українців до кінця цього літа.