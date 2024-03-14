Операция уже успешная, – генерал-майор запаса СБУ о рейде российских добровольцев

Российские добровольцы совершили рейд на приграничные территории России. Это уже можно считать успешной операцией.

Об этом 24 Каналу рассказал генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун, отметив, что российские добровольцы уже третьи сутки держатся на территории врага. Это следует считать успешной операцией.

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Понятно, что туда, вероятнее всего, зашла не слишком численная группировка. Обычно такие рейды длятся трое суток, если не рассчитывать на логистику и пополнение запасов. Если это продлится дольше, то значит, что есть возможность восстанавливать ресурсы.

Но в целом трое суток – это потолок того, чего можно ожидать. Если они продержатся дольше, то значит есть возможность пополнять запасы и есть коммуникации с основной базой,

– сказал Ягун.

Чем выгодны такие рейды

Как отметил Ягун, понятно, что так называемые "выборы президента России" такие рейды не сорвут. Но здесь есть много положительных моментов. Среди них – оттягивание определенных резервов оккупантов, которые вынуждены будут идти на приграничные территории России.

Также такие атаки демонстрируют несостоятельность российских властей. У них нет эшелонированных зон защиты и подразделений, которые реально могут прикрыть границу. Если бы там наступала условная бригада, то прорыв можно было бы осуществить значительно серьезнее. Все могло бы дойти даже до Белгорода.

Есть еще общественно-политический момент. Эти добровольцы показывают, что они действительно существуют. Также они демонстрируют, что путинская Россия – это не вся Россия,

– отметил Ягун.

Рейд российских добровольцев: коротко