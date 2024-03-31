Рейды добровольцев в России: Буданов объяснил, какая польза для Украины

Глава ГУР Кирилл Буданов высказался о рейдах Легиона "Свобода России", Российского добровольческого корпуса и батальона "Сибирь" на территории России. Он отметил, что это по состоянию на сейчас для нас очень выгодно.

Об этом глава ГУР МО Кирилл Буданов рассказал в эфире телемарафона, информирует 24 Канал.

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Кирилл Буданов прокомментировал рейд российских добровольцев

Относительно деятельности ЛСР, РДК, "Сибирь" и других добровольческих формирований – они воюют за свое государство. Кое-что им удается, кое-что не удается, но они не оставляют своей работы. Это второй год подряд в одном и том же месте происходят события, что говорит о систематичности их подхода. Когда изменится ситуация на фронте, им станет легче продвигаться дальше и добиваться своей цели,

– высказался Буданов.

Разведчик объяснил, что по состоянию на сейчас для нас очень выгодно, что они смогли растянуть группировку, отвлечь силы с боев на фронте на оборону своих пограничных рубежей.

Руководитель ГУР МО добавил, что в то время, когда идет максимальное напряжение на фронте в Украине, облегчится ситуация для деятельности российских добровольческих формирований по восстановлению, отбитию своего государства.

По его словам, когда радикально начнутся изменения, и Россия будет вынуждена отходить, отступать, они также сделают свое дело.

Рейд российских добровольцев: основное