Путин хорошо понимает опасность: что показала миру операция российских добровольцев

Российские добровольцы проводят очередной рейд на территории России. Но сейчас легион "Свобода России", Русский добровольческий корпус и "Сибирский батальон" открывают проблемы защиты и организации безопасности страны-агрессора.

Такое мнение 24 Каналу высказал военный эксперт, председатель Украинского центра безопасности Сергей Кузан, отметив, что групп, недовольных путинским режимом, ежегодно становится больше. Он добавил, что проблемы оккупантов на фронте и с российской границей будут открывать и запускать те процессы, которые в России не смогут остановить.

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"Путин признает серьезность этой ситуации. Он прямо говорил о том, что будут захвачены территории, которые, мол, "Украина захочет разменивать на другие". Он прямо говорил о том, что целью является "срыв выборов". То есть, он серьезно осознает эту опасность", – подчеркнул Кузан.

Конечно россияне будут замалчивать эту ситуацию насчёт Белгородской и Курской областей. Они уже заявляют о том, что эти события якобы "ни на что не влияют".

Наблюдает мир

Однако сейчас на способность Путина как президента России смотрит весь Глобальный Юг. Диктатор сконцентрировал в своих руках всю силовую вертикаль и власть в России, и должен гарантировать безопасность границ. Однако, этого он не смог сделать. Также он не может обеспечить выборы президента и тотальную поддержку населения.

Значит, он неспособный диктатор. На это смотрит Китай. И именно поэтому Путин сейчас так и реагирует. Это самая большая слабость, которую на весь мир, Глобальный Юг, включая Китай и с другими авторитарными государствами, показали российские добровольцы и продолжают показывать,

– сказал военный эксперт.

Несмотря на то, что россияне подтянули свои резервы, они не могут справиться по сути с небольшими группами российских добровольцев. Между тем в приграничных населенных пунктах России уже рисуют якобы "невероятную поддержку" Путина на выборах.

Это показывает несостоятельность страны-агрессора. Ведь очевидно, что люди, которые ищут новое жилье и проводят эвакуацию из мест, где продолжаются боевые действия, не будут идти голосовать на участки.

"То, что появляются такие результаты – это лишь свидетельство слабости путинского режима", – добавил Сергей Кузан.

Легитимности уже не будет

Невозможно провести выборы в регионах, охваченных войной. За этим наблюдают страны Глобального Юга. Это еще одно подтверждение несостоятельности путинского режима. Факт "переназначения" Путина на посту президента ставят под сомнение не только страны Запада, но и страны Глобального Юга. Так фактически с 18 марта диктатор перестанет быть легитимным.

"С ним будут продолжать иметь дела, с ним будут продолжать решать вопросы, вести переговоры. Но как только путинская вертикаль ослабнет, конечно, что Путин будет отстранен от власти", – сказал глава Украинского центра безопасности.

Рейд российских добровольцев: коротко