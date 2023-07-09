Российские добровольцы объявили новый рейд: эксразведчик объяснил целесообразность анонса

Бойцы легиона "Свобода России" анонсировали еще один рейд на территорию России. Они заявили, что в течение следующего месяца будет их третья операция, а затем и последующие. Преждевременное объявление было сделано не просто так, а в конкретных целях.

Об этом 24 Каналу рассказал Николай Маломуж – генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Украины. По его мнению, анонс новой сделки рассчитан на Россию. То есть на ее подготовку к рейду, в том числе и взимание войск к границе.

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Зачем было объявлять рейд

Скорее всего, такое открытое заявление является определенной пиар-кампанией, рассчитанной именно на российский сегмент. То есть силы, не поддерживающие путинский режим, могут к ним приобщиться.

Они фактически сообщают о том, что могут свободно передвигаться по территории России. Там эффективно не работает ни ФСБ, ни пограничники, ни вооруженные силы с росгвардией.

Они об этом заявляют, чтобы иметь формат мощной информационной деятельности в России. Особенно с учетом позиций, состоявшихся в российском руководстве после путча Пригожина. Всем понятно, что Путин слаб,

– отметил Николай Маломуж.

Собственно стоит отметить, что и бойцы Российского добровольческого корпуса и "Свободы России" также довольно беспрепятственно заходили вглубь Белгородской и Брянской области. При том, что это была довольно небольшая группа лиц, в отличие от вагнеровцев.

"У нас граница только по линии фронта 1200 километров, а дальше – до 2000 километров. Они могут появиться в любой точке. Заявили об этом – Россия начнет группировать свои позиции по границе, ожидая бойцов там, где они были. А они появятся в другом месте", – объяснил эксразведчик.

Это хороший вариант как для Украины, так и добровольцев. Сейчас российский режим слаб, на территорию зайти могут даже не слишком организованные и мощные силы.

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Украинское наступление также играет роль

В России постепенно зреет внутренняя дестабилизация. Россияне все чаще могут наблюдать за тем, что Владимир Путин проявляет невиданную слабость. То есть с ним, как и с его режимом, можно сражаться.

Это поводы для того, чтобы такие операции чаще проходили на территории России. Люди будут видеть, что и на региональном уровне не справляются и спецслужбы центрального уровня ничего не могут сделать.

Он (представитель легиона – 24 Канал) говорит, что уйдут через месяц или больше, предполагая эффективные контрнаступательные операции Украины. Тогда Россия уже будет очень дезориентирована и слабее,

– подчеркнул Маломуж.

В настоящее время российские добровольцы определяют направления. Несмотря на объявление нового рейда, их мероприятие все равно может быть достаточно неожиданным и эффективным.

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