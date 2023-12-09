Рейд ТЦК в оздоровительный комплекс "Косино": в САП заявили о задержании уклонистов

САП сообщили, что во время рейда в оздоровительный комплекс "Термальные воды Косино" удалось задержать двух уклонистов. Их направили в ВЛК, однако они отказались от призыва.

Ранее комплекс жаловался на то, что работники ТЦК ворвались к ним среди бела дня. По словам руководства, военные увезли в неизвестном направлении нескольких рабочих центра.

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Последствия рейда ТЦК

Спикер Специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона Юлия Шевченко сообщила, что во время рейда в комплекс "Термальные воды Косино" работники ТЦК задержали двух мужчин. Причиной таких мобилизационных мероприятий является нарушение требований законодательства о пребывании военном учете во время военного положения.

Юлия Шевченко отметила, что этих военнообязанных направили на военно-врачебную комиссию, которую они успешно прошли. Медики сочли их пригодными к военной службе. Мужчины отказались от призыва.

Со своей стороны, служащие ТЦК направили в отношении двух мужчин сведения в правоохранительные органы за уклонение от прохождения военной службы.

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