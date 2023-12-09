Рейд ТЦК в оздоровительный комплекс "Косино": в САП заявили о задержании уклонистов
Источник:Хромадское
САП сообщили, что во время рейда в оздоровительный комплекс "Термальные воды Косино" удалось задержать двух уклонистов. Их направили в ВЛК, однако они отказались от призыва.
Ранее комплекс жаловался на то, что работники ТЦК ворвались к ним среди бела дня. По словам руководства, военные увезли в неизвестном направлении нескольких рабочих центра.
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Последствия рейда ТЦК
Спикер Специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона Юлия Шевченко сообщила, что во время рейда в комплекс "Термальные воды Косино" работники ТЦК задержали двух мужчин. Причиной таких мобилизационных мероприятий является нарушение требований законодательства о пребывании военном учете во время военного положения.
Юлия Шевченко отметила, что этих военнообязанных направили на военно-врачебную комиссию, которую они успешно прошли. Медики сочли их пригодными к военной службе. Мужчины отказались от призыва.
Со своей стороны, служащие ТЦК направили в отношении двух мужчин сведения в правоохранительные органы за уклонение от прохождения военной службы.
Повестки в развлекательных заведениях
- По Украине прокатился ряд громких рейдов работников войск по развлекательным и оздоровительным заведениям. Серия началась визитом военных в спортзал в Ужгороде 5 декабря. Мужчинам, занимавшимся спортом, и тренерам выписали повестки с требованием прийти в военкоматы для уточнения данных.
- В ТЦК подчеркнули, что мужчины призывного возраста, которые сознательно избегают военной службы и занимаются в спортивных залах или развлекаются в комплексах отдыха, не являются привилегированными по сравнению с военнослужащими ВСУ, которые в непростых условиях удерживают оборону.
- Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк подчеркнул, что государство готовит новую программу по мобилизации. Он заверил, что мобилизация будет сложной, но необходимой.