Проведены определенные рейды, – Гуменюк прокомментировала работу ВСУ на левом берегу Днепра
Украинские военные предприняли новые шаги на левобережье Херсонщины. В то же время не останавливают Вооруженные Силы и проведение контрбатарейной борьбы, также имеющей результаты.
Информация о событиях в Херсонской области освещается только дозировано, чтобы это не навредило работе ВСУ. Наталья Гуменюк – начальница Объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины, в эфире 24 Канала подтвердила проведение рейдов на левом берегу Днепра.
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Продвижение ВСУ не остановить
На левобережье Херсонщины проведение боевых действий несколько усложнено тем, что линия фронта фактически является широкой рекой со сложными географическими особенностями русла. К этому можно добавить определенные сложности из-за подрыва Каховской дамбы.
Однако при всех трудностях ВСУ продолжают эффективно делать свою работу и добиваться новых успехов.
Сейчас проведены определенные рейды, продолжается контрбатарейная борьба. Эта операция очень сложная, так как информационные источники (официальные, украинские – 24 Канал) подали – тем объемом и нужно наслаждаться,
– подчеркнула Наталья Гуменюк.
Действия украинских военных вызвали определенный ажиотаж, в частности, в российских пропагандистских источниках. В конце концов это дало россиянам понимание, что продвижение ВСУ не остановится.
Да, оккупационный глава Херсонщины Владимир Сальдо пытался успокоить свою "аудиторию". Мол, российская артиллерия якобы отразили украинские катера и не дали ВСУ закрепиться на левом берегу.
В то же время российские "военкоры" 8 августа, опережая друг друга, писали, что все плохо. Ведь оккупанты не были готовы к таким активностям со стороны украинцев. В частности, говорится о боях в районе Казачьи Лагеря. Кроме того, были сообщения и о том, что ВСУ удалось высадиться на левом берегу.
Наталья Гуменюк о работе ВСУ на левобережье Херсонщины: смотреть видео
Что происходит на левобережье Херсона: важное
- Во вторник, 8 августа, появилась информация об ограниченном рейде через реку Днепр. В результате которого ВСУ удалось закрепиться на левом берегу Херсонщины. Аналитики из ISW сообщили, что пока не видят доказательств, свидетельствующих о присутствии значительного количества украинских воинов у Казачьих Лагерей. То же касается и развертывания украинской техники в этом районе.
- Кроме того, 8 августа, российские оккупанты сообщили, что якобы "отводят войска" из Новой Каховки и других населенных пунктов. В то же время в украинском Минобороны предупредили о провокации россиян. Ведь после распространения информации в Херсонской области, оккупанты отключили интернет и ездили по улицам с приборами, которые обнаруживают работу передатчиков информации.