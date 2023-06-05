В Кремле до сих пор не знают, как реагировать на рейды бойцов сопротивления на Белгородщине: анализ ISW
Источник:ISW
В Белгородской области продолжаются рейды бойцов сопротивления. Однако российское руководство еще не решило, как реагировать на это.
Минобороны России и губернатор Белгородщины Вячеслав Гладков не координируют свои ответы на рейды. Об этом заявили в американском Институте изучения войны.
К теме В российском информпространстве "тревожно" из-за рейдов РДК и войны с Украиной, – ISW
В Кремле не знают, как реагировать на рейды на Белгородщине
Российские официальные лица неоднозначно отреагировали на ограниченные рейды на российскую территорию, пытаясь успокоить растущую обеспокоенность россиян по поводу войны в Украине, одновременно поддерживая текущие информационные операции, имеющие целью представить войну, как экзистенциальную для России.
Ответы россиян сосредоточены прежде всего на информационном влиянии, и нет никаких признаков того, что российское руководство разработало более широкую политику по предотвращению дальнейших ограниченных рейдов в приграничные области России.
Ограниченные рейды и обстрелы границы в Белгородской области все чаще становятся центром критики российского военного руководства,
– отметили в ISW.
Напомним, что некоторые блогеры отреагировали на последний рейд, критикуя Гладкова за готовность вести переговоры с РДК, а также российские власти за нестабильность информирования общественности о ситуации в Белгородской области.
Другой известный блогер использовал рейд в Белгородской области, чтобы подвергнуть критике Минобороны России за то, что оно не финансирует добровольческие формирования Белгородской территориальной обороны и не считает добровольцев реальными участниками боевых действий.
Рейды в Белгородской области: что известно
- 4 июня в Российском добровольческом корпусе заявили, что продвинулись в пригород Шебекино.
- На днях в Белгородской области состоялся очередной рейд Российского добровольческого корпуса. Официальная реакция власти на спецоперации на Белгородщине свидетельствует о "повышенной тревоге" по поводу войны в Украине в инфопространстве и обществе России.
- Военный эксперт, капитан армии обороны Израиля в отставке Григорий Тамар считает, что количество таких рейдов может увеличиваться. Их успех, результативность и последовательность прямо пропорциональны успехам украинской армии на фронте. И когда Силы обороны сумеют разгромить российские войска, ряды добровольцев существенно пополнятся.