Когда Россия будет вынуждена отступать, они сделают свое дело, – Буданов о рейдах добровольцев
В марте 2024 года российские освободительные силы провели ограниченную военную операцию на территории страны-агрессора. Они сорвали планы наступления врага на северные районы соседней Харьковщины. Кроме того, отвлекли значительные оккупационные ресурсы с других фронтов.
Об этом говорится в шестом документальном фильме цикла "Военная разведка Украины" – "Легионы света". В нем Кирилл Буданов заявил, что когда Россия будет вынуждена отходить, повстанцы еще сделают свое дело, передает 24 Канал.
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Буданов о рейдах российских добровольцев
Глава ГУР отметил, что Грайворонский район уже вообще опустел. Также что-то происходит в самом Белгороде. Ситуация там тяжелая. Россияне на себе начали чувствовать, как это – жить в условиях войны, подчеркнул Буданов.
В фильме подчеркнули, что своей дерзкой операцией в Белгородской и Курской области повстанцы сорвали планы наступления оккупантов на северные районы Харьковской области и отвлекли значительные вражеские ресурсы с других фронтов.
По состоянию на сейчас для нас очень выгодно, что они смогли растянуть группировки, отвлечь силы свои на фронте на оборону своих пограничных рубежей. Когда радикально начнутся изменения и Россия будет вынуждена отходить, отступать, они также сделают свое дело,
– заявил Кирилл Буданов.
Рейды российских добровольцев
- В марте, накануне так называемых "выборов" Путина, российские добровольцы при поддержке трофейных танков, бронетехники стремительно прорвали границу и вошли на территорию Белгородской и Курской областей.
- В Курской они погрузились вглубь на несколько десятков километров, добровольцы навязали бои и взяли под контроль село Теткино.
- На Белгородском направлении захватили сразу несколько приграничных населенных пунктов. В частности, Козинка, Горьковский, Лозовая Рудка.
- Кроме того, российские добровольцы начали боевые действия еще южнее, – на хуторе Нехотеевка и в селе Новая Таволжанка.
- Самый большой российский город у границы с Украиной – Белгород начал ежедневно страдать от ударов и обстрелов, так же как и украинский Харьков, отметили в документальном фильме.