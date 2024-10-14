В Раде попытались объяснить рейды ТЦК по кафе и ресторанам

Последние несколько дней по всей Украине происходят массовые проверки документов у мужчин мобилизационного возраста. Представители ТЦК в сопровождении полиции осуществляют рейды по кафе, ресторанам, концертам, спортклубам и другим многолюдным местам.

Массовые рейды ТЦК – громкое напоминание гражданам об их обязанностях. Такое мнение в эфире "Радио Свобода" высказал член Комитета по нацбезопасности Александр Федиенко.

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По просьбе боевых командиров

Нардеп отметил, что на фронте не хватает людей. Некем заменять ребят, которые уже третий год на войне. "Они тоже хотят сходить на концерт "Океана Эльзы", сходить в рестораны", – добавил чиновник.

По его мнению, запрос на массовые рейды ТЦК поступает от боевых военных командиров, когда они обращаются и говорят, что надо пополнение, а пополнение не поступает.

Поэтому произошла такая история, что центры комплектования и социальной поддержки, я так понимаю, таким образом, в рамках действующего законодательства напомнили о том, что в обязательном порядке каждый военнообязанный гражданин Украины должен стать на воинский учет, потому что это уже не право, а обязанность,

– объяснил Федиенко.



По его словам, Минобороны и Генштаб должны больше контактировать с военнообязанными гражданами, в частности разъяснять им ситуацию на фронте.

К слову, рейд ТЦК состоялся в Броварах. Сотрудники военкомата и полиция ждали с проверкой у входа в Городской культурный центр, где проходил концерт.