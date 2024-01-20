Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований, военный эксперт Александр Мусиенко, прокомментировав рейд РДК на территории России. Это была удачная диверсионная акция.
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Такие рейды нужно чаще проводить
Как подчеркнул Мусиенко, если есть возможность, было бы хорошо чаще делать такие рейды. Россия аналогично пытается устраивать засады в приграничных районах Сумской и Черниговской областей.
Надо им отвечать, чтобы исключать такие рейды по нашей территории. Уничтожать их там, чтобы они не ездили вдоль украинского приграничья. Такие рейды преследуют важную цель. Это своеобразный предохранитель. Они предотвращают действия оккупантов на пограничных териториях,
– сказал Мусиенко.
Известно, что захватчики неоднократно обстреливают пограничные районы Украины из разных минометов, артиллерии и т.д. От этого страдают мирные люди. Поэтому важно проводить пограничные рейды, чтобы обезопасить собственные территории.
Рейды на территорию России: коротко
- 18 января Российский добровольческий корпус совершил вылазку на территорию Брянской области. Там удалось уничтожить вражеский грузовик "Урал".
- Впоследствии представители РДК опубликовали видео операции. Известно, что во время ее удалось также уничтожить личный состав пограничных сил ФСБ.
- Интересно, что 19 января беспилотники атаковали нефтебазу оккупантов в Брянской области. Произошло это в населенном пункте Клинцы. Источники 24 Канала сообщали, что это была спецоперация Главного управления разведки. Площадь пожара составляла 1 тысячу квадратных метров. Известно, что горели четыре резервуара с бензином. В соцсетях уже опубликовали много видео огромного столба дыма, возникшего после взрыва на нефтебазе.