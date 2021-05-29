Морская прогулка Лукашенко и Путина: рейсы для "Белавиа", полмиллиарда займа

Президент России Владимир Путин провел многочасовые переговоры с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко в Сочи. Затем два диктатора еще и покатались на яхте. Политики договорились о транше на сумму 500 миллионов долларов, которые Москва предоставит Минску.
О результатах переговоров рассказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Общий объем займа, который получит Беларусь от России – 1,5 миллиарда долларов.
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Общая сумма займа – 1,5 миллиарда долларов
Рупор Кремля подчеркнул, что для получения денег Минском "никаких препятствий нет". Первые полмиллиарда белорусская сторона уже получила – в конце декабря 2020 года.Обратите внимание! Песков отметил, что Путин и Лукашенко не поднимали тему перехода России и Беларуси на единую валюту. Также говорилось и о дополнительной помощи Минску.
Путин и Лукашенко договорились о новых рейсах для "Белавиа"
Однако задели Путин и Лукашенко тему с вынужденной посадкой самолета Ryanair. Глава Кремля пообещал помочь с возвращением белорусов из Европы, ведь из-за задержания Романа Протасевича, многие страны прекратили авиасообщение с Беларусью. Касательно "Белавиа", то Россия обещает помочь организации новых рейсов в российские города.
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Путин пообедал с Лукашенко и его сыном на яхте
Отметим, что после переговоров Путин пригласил Лукашенко на морскую прогулку на яхте. Об этом они договорились накануне. Прихватил с собой самопровозглашенный президент Беларуси и младшего сына – Николая. В такой компании они и пообедали.