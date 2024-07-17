После покушения на Трампа вырос рейтинг Байдена: в чем причины

В США продолжается подготовка к выборам, которые должны состояться в ноябре 2024 года. После покушения на жизнь Дональда Трампа предполагали, что его рейтинги значительно вырастут, однако существенных изменений не произошло.

Политолог, партнер коммуникационного агентства Good Politics Максим Джигун рассказал 24 Каналу, что несмотря на недопустимость насилия в политике и против любого человека, покушение на кандидата от республиканцев вызывает много вопросов в американском обществе. Он отметил, что американцы по-разному воспринимают это событие.

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Рейтинги кандидатов в президенты США

Он отметил, что в обществе ожидали, что рейтинг Трампа после этого инцидента значительно возрастет и он станет безоговорочным фаворитом предвыборной гонки. Однако этого не произошло.

По данным последней социологии, после покушения на на официального кандидата в президенты от республиканской партии, рейтинг изменился. Джо Байден сократил отставание от Трампа до 1%, а Трамп получил лишь дополнительные 2%,

– отметил Максим Джигун.

Социологи США подчеркнули, что у американцев из-за покушения на Трампа его кандидатура вызывает ощущение опасности и хаоса, в отличие от фигуры Байдена. Политолог объяснил, что та ситуация, которая произошла может повториться и в будущем, а для политической системы и для благосостояния обычных граждан это не хороший знак.