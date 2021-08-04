Свежий рейтинг партий: среди лидеров "Слуга народа" и ОПЗЖ

По состоянию на начало августа в Верховную Раду попали бы 5 политсил, если бы выборы состоялись в ближайшее время. Наибольшую поддержку среди украинцев уже традиционно имеет партия "Слуга народа".

Об этом говорится в результатах опроса Киевского международного института социологии за 24 июля – 1 августа.

​Важно Зеленский лидирует в президентском рейтинге в начале июля, далее – Порошенко и Бойко

Если бы выборы проходили в конце июля, в Верховную Раду прошли бы 5 политических сил. Наибольшую поддержку получили бы партии "слуги", а вот "Европейская Солидарность" опустилась бы аж на 4 место.

Результаты опроса за август

"Слуга народа" – 20,2% тех, кто определился и будет участвовать в выборах;

"Оппозиционная платформа – За жизнь" – 18,3%;

"Родина" - 16%;

"Европейская солидарность" – 14,2%;

"Сила и честь" - 6,3%;

"УСГ" - 4,7%

"Радикальная партия" – 4%;

"Свобода" - 3,6%;

"Партия Шария" – 2,3%;

"Голос" – 2,1%;

"Наши" - 1,8%;

"За майбутнє" – 1,6%;

"Пропозиція" – 0,6%;

"Украина – наш дом" – 0,3%.

Что известно об исследовании? Опрос провели 24 июля – 1 августа 2021 года методом личного интервью с использованием планшета. В целом опросили 2028 респондентов, проживающих в 105 населенных пунктах всех регионов Украины, кроме оккупированного Крыма. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и по дизайн-эффекту 1,5) не превышает:

– 3,3% для показателей близких к 50%,

– 2,9% — для показателей близких к 25%,

– 2,2% — для показателей близких к 12%,

– 1,5% — для показателей близких к 5%.

Рейтинг партий за июль

Согласно данным июльского опроса, проведенного КМИС в течение 22 – 29 июня, в Раду проходят сразу 7 политических сил. С существенным отрывом голосов лидирует "Слуга народа".

"Слуга народа" – 20,6%,

"Оппозиционная платформа – За жизнь" – 16,9,

"Европейская Солидарность" – 15%,

ВО "Батькивщина" - 14,7%,

партия "Сила и честь" - 7%,

"Радикальная партия Олега Ляшко" - 5,7%,

"Украинская стратегия Гройсмана" – 5,1%.



Какие партии украинцы хотят видеть в парламенте / Инфографика 24 канала