"Слуги народа" и несуществующая партия Разумкова: в Раду могут пройти 7 партий
Источник:Социологическая группа "Рейтинг"
Если бы выборы состоялись в ближайшее время, то в Верховную Раду могли бы попасть 7 политических сил. Среди них есть партия экс-спикера парламента Дмитрия Разумкова, которой не существует.
Среди лидеров рейтинга есть 4 из 5 партий, которые представлены сейчас в Верховной Раде. Если бы выборы состоялись в этом месяце, то в парламент не прошла бы партия "Голос".
Интересно Корниенко ответил, возможны ли перевыборы в Раду
Рейтинг партий в ноябре
По состоянию на 4 – 9 ноября 2021 года наибольший уровень поддержки у президентской партии "Слуга народа". Общий рейтинг партий выглядит следующим образом:
- "Слуга народа" – 17,3%;
- "Европейская Солидарность" – 14%;
- "Батькивщина" – 12,2%;
- "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 11%
- Партия Дмитрия Разумкова – 6,8%;
- "Сила и честь" – 5,8%;
- "Украинская стратегия Гройсмана" – 5,2%;
Рейтинг партий, которые не преодолевают барьер 5%:
- Партия Мураева "Наши" – 4,9%;
- Радикальная партия – 4,8%;
- ВО "Свобода" – 3,3%;
- Партия Шария – 3,2%;
- "УДАР Виталия Кличко" – 3,1%;
- "За майбутнє" – 2,1%;
- "Самопомощь" – 1,7%;
- "Голос" – 1,4%;
- "Наш край" – 1,1%.
В то же время 58% украинцев поддерживают роспуск Верховной Рады, а 38% опрошенных выступают против этого.Обратите внимание! Опрос проводили во всех регионах Украины, кроме временно оккупированных. Респондентами были только совершеннолетние граждане. Всего опросили 5 000 человек. Выборка репрезентирует взрослое население по возрасту, полу и типу поселения. Теоретическая погрешность выборки не превышает 1,5% с вероятностью 0,95.
Октябрьский рейтинг
По состоянию на 14 – 20 октября украинцы больше всего поддерживали партию "Слуга народа". Согласно опросу Центра Разумкова, за нее были готовы голосовать 21,6% граждан.
- "Слуга народа" – 21,6% опрошенных;
- "Европейская Солидарность" – 15,8;
- "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 12,9%;
- "Батькивщина" – 11,1%;
- "Наши" – 6,4%;
- "Сила и честь" – 6%;
- "Украинская стратегия Гройсмана" – 3,8%;
- "Гражданская позиция" – 2,9%;
- "Радикальная партия Олега Ляшко" – 2,5%;
- "Партия Сергея Притулы" – 2,2%;
- "Свобода" – 2%;
- "Партия Шария" – 1,7%;
- "Удар Виталия Кличко" – 1,1%.