Рекордно низкий за время президентства: рейтинг поддержки Байдена в США стремительно падает

24 июля 2021 , 16:29
Читати новину українською

Источник:

Gallup

По состоянию на июль 2021 года лишь 50% американцев поддерживают Джо Байдена. Это самый низкий показатель в истории его президентства

Еще в июне свою поддержку Байдена высказывали 56% американцев. Итак, за месяц рейтинг действующего президента упал на 6%.

Заметьте В США сообщили, кто представит страну на саммите Крымской платформы

Рейтинг поддержки Байдена в июле

  • Одобряют его деятельность – 50% американцев;
  • не одобряют – 45% респондентов;
  • не смогли дать однозначный ответ – 5% американцев.
Актуально! Опрос проходил в течение 6 – 21 июля. Участие в нем приняли более чем 1 000 американцев.

Кто вошел в 50% американцев, поддерживающих Байдена

  • По состоянию на июль Байдена поддерживают 90% сторонников Демократической партии США.
  • Кроме того, действия действующего президента одобряют 12% американцев, которые поддерживают Республиканскую партию.
  • Еще 48% респондентов считают себя сторонниками одной из политических сил.
  • По данным Gallup, рейтинг поддержки Байдена падает именно среди людей, которые поддерживают Демократическую партию. Еще зимой действия президента одобряли 98% респондентов этой категории.

Почему рейтинг поддержки падает

  • Люди недовольны ситуацией с коронавирусом в стране. Темпы вакцинации населения замедляются, а количество зараженных растет.
  • Кроме того, американцы считают, что Байден не выполнил часть предвыборных обещаний.
Обратите внимание! Инаугурация Байдена состоялась 20 января в Вашингтоне. Во время присяги политик пообещал "добросовестно исполнять обязанности президента США и в наиболее полной степени беречь и отстаивать Конституцию США".
Автор: Мар'яна Бекало