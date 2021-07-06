Рейтинг политсил в июле: в Раду попадают 4 партии
6 июля 2021 , 12:02Читати новину українською
Источник:24 канал
Если бы парламентские выборы состоялись в июле 2021, в Верховную Раду попали бы только 4 политических партии. Лидерские позиции уже традиционно занимает президентская партия "Слуга народа".
Второе и третье место заняли "Европейская солидарность" и ОПЗЖ. Отрыв между ними не значительный – меньше 1%.
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Как свидетельствуют результаты опроса Социологической группы "Рейтинг", лишь 4 политические партии преодолели бы 5% барьер, если бы парламентские выборы состоялись в июле 2021 года.
Парламентский рейтинг
- "Слугу народа" поддержали бы 24,9% среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором;
- "Европейскую солидарность" – 13,5%,
- "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 12,8%,
- "Батькивщина" – 12,3%.
Рейтинг других политических сил значительно ниже. Так, 5% барьер не преодолели бы:
- "Сила и честь" - 4,8%,
- Радикальная партия – 4,7%,
- "Украинская стратегия Гройсмана" – 4,5%,
- партия Мураева "Наши" – 4,3%,
- "УДАР Виталия Кличко" - 4,1%,
- партию Шария – 3,7%,
- Рейтинг других политических сил – менее 3%.
Что известно об опросе?Исследование провела Социологическая группа "Рейтинг", опросив в период 30 июня – 3 июля 2021 года 2 500 респондентов методом CATI. Участие в опросе принимали люди в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%.
Какие были рейтинги в июне
- В июне первой в рейтингах была партия "Слуга народа". Согласно опросу КМИС, за эту политсилу готовы были отдать свои голоса 20,6% респондентов. Между тем, по данным Центра Разумкова, за "слуг" собирались проголосовать сразу 28% опрашиваемых.
- По результатам опроса КМИС, вторую позицию заняла "Оппозиционная платформа – За жизнь". Согласно данным Центра Разумкова, на втором месте оказалась "Европейская солидарность".
- Всего, по данным КМИС, в парламент прошли бы 5 партий. Согласно опросу Центра Разумкова, – лишь 5 политических сил.