Рейтинг политсил в июле: в Раду попадают 4 партии

Если бы парламентские выборы состоялись в июле 2021, в Верховную Раду попали бы только 4 политических партии. Лидерские позиции уже традиционно занимает президентская партия "Слуга народа".

Второе и третье место заняли "Европейская солидарность" и ОПЗЖ. Отрыв между ними не значительный – меньше 1%.

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Как свидетельствуют результаты опроса Социологической группы "Рейтинг", лишь 4 политические партии преодолели бы 5% барьер, если бы парламентские выборы состоялись в июле 2021 года.

Парламентский рейтинг

"Слугу народа" поддержали бы 24,9% среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором;

"Европейскую солидарность" – 13,5%,

"Оппозиционная платформа – За жизнь" – 12,8%,

"Батькивщина" – 12,3%.

Рейтинг других политических сил значительно ниже. Так, 5% барьер не преодолели бы:

"Сила и честь" - 4,8%,

Радикальная партия – 4,7%,

"Украинская стратегия Гройсмана" – 4,5%,

партия Мураева "Наши" – 4,3%,

"УДАР Виталия Кличко" - 4,1%,

партию Шария – 3,7%,

Рейтинг других политических сил – менее 3%.

Что известно об опросе? Исследование провела Социологическая группа "Рейтинг", опросив в период 30 июня – 3 июля 2021 года 2 500 респондентов методом CATI. Участие в опросе принимали люди в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%.