Рейтинг политиков изменился: кому доверяют украинцы в конце 2023 года

Киевский международный институт социологии провел всеукраинский опрос общественного мнения "Омнибус". Пока в Украине продолжает снижаться рейтинг политических деятелей. Впрочем, в некоторых случаях есть и положительная динамика.

Президента Украины сейчас имеет самое высокое доверие украинцев среди девяти политиков, касательно которых спрашивали социологи. По состоянию на декабрь 2023 Владимиру Зеленскому доверяют 77% респондентов, не доверяют 22%.

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Рейтинг политиков по состоянию на сейчас

Впрочем, уровень доверия к президенту снизился по сравнению с маем 2022 года. Раньше ему доверяли 90% украинцев, не доверяли – 7%.

Вторую строчку занимает телеведущий Сергей Притула. Ему доверяют 69% респондентов, а не доверяют – 25%. Его показатели ухудшились по сравнению с маем 2022 года.

В тройку лидеров также входит мэр Киева Виталий Кличко с показателями доверия 52% и недоверия – 43%. Однако в этом случае можно заметить значительное проседание доверия, поскольку в мае 2023 года ему доверяли 74%, а не доверяли - 18%.

Следующими в рейтинге часть политиков, которым доверяет значительное количество украинцев. Впрочем, они все же имеют отрицательный баланс доверия-недоверия.

Таким образом, 33% респондентов доверяют руководителю Офиса президента Андрею Ермаку, не доверяют – 51%. В мае 2022 года соотношение было 43% против 23%, то есть тогда уровень доверия был значительно выше.

Петр Порошенко – единственный в списке, у кого показатели доверия сейчас лучше, чем в мае 2022 года. Таким образом, 27% доверяют сейчас бывшему президенту, не доверяют – 68%. В мае 2022 года соотношение было 16% против 80%.

Также в этой группе Дмитрий Разумков, которому доверяют 25%, не доверяют – 37%. В мае 2022 года было 35% против 25%. Однако в его случае следует все же учитывать, что 33% респондентов даже не знают этого народного депутата.

Также в списке есть Юлия Тимошенко, лидер партии ОПЗЖ Юрий Бойко и бывший советник Офиса президента Алексей Арестович.

Тимошенко сейчас доверяют 10%, не доверяют – 87%. В мае 2022 года показатели были несколько лучше – 18% против 74%.

Юрию Бойко доверяют 9% респондентов, не доверяют – 71%. Раньше соотношение было 11% против 66%.

Отношение респондентов к Арестовича тоже изменилось. В мае 2022 года большинство украинцев ему доверяли – 62% против 21%, которые не доверяли. По состоянию на декабрь 2023 года ему доверяют 11%, не доверяют – 78%.

Рейтинг украинских политиков в конце 2023 года / Статистика КМИС

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