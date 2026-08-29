Доверие к Путину падает: эксперт заявил, что это может стать новым вызовом для Кремля

На фоне подготовки к выборам в Государственную Думу в России растет внутренняя напряженность и опасения по поводу массовой мобилизации. Общество реагирует на это изъятием сбережений из банков и выездом за границу, что свидетельствует о резком падении доверия к действиям Кремля.

Российский диктатор Владимир Путин сталкивается с новыми вызовами, которые могут существенно подорвать режим изнутри. Исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов рассказал 24 Каналу, что российские власти боятся любой консолидации противников войны. Именно поэтому Кремль идет на радикальные меры, чтобы предотвратить массовое недовольство после выборов.

Почему Кремль боится консолидации и готовит мобилизацию

Александр Леонов отметил, что западные спецслужбы уже фиксируют подготовку инфраструктуры к новой волне мобилизации в России. При этом возникает вопрос: планирует ли Путин усилить давление на Украину или стремится расширить поле боя гибридными операциями против стран Балтии.

Снятие с выборов партии "Яблоко", открыто выступавшей против войны, свидетельствует о беспокойстве диктатора. Кремль опасается повторения белорусского сценария 2020 года, когда общество консолидировалось вокруг альтернативных фигур.

Для Путина вызовом станет не столько то, что придется фальсифицировать выборы. Об этом говорят постоянно, что в России это происходит, а то, что может быть дальше – консолидация всех, кто против его режима или против войны,

– подчеркнул Александр Леонов.

Доверие к Путину падает: смотрите видео

Почему в России паникуют из-за денег и мобилизации

Низкий уровень доверия россиян к заявлениям властей подтверждается выездом потенциально призывных за границу и массовым снятием средств с банковских счетов. Граждане России ожидают худших сценариев от собственного правительства.

На фоне дефицита средств Кремль может прибегнуть к замораживанию вкладов, конфискационным мерам или денежной реформе. Такя финансовая напряженность свидетельствует о глубокой нестабильности внутриполитической ситуации.

Сейчас фиксируется выезд из России значительной части граждан, которые могут попасть под мобилизацию заранее. И это говорит о том, что доверие к Путину тоже не очень высокое, поскольку все помнят и 2022 год,

– подчеркнул Леонов.

В то же время риторика Дональда Трампа создает для Путина опасное окно возможностей, которое Кремль может расценить как поощрение к эскалации против европейских стран. Однако Европа демонстрирует готовность к решительному отпору.