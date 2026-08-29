Російський диктатор Володимир Путін постає перед новими викликами, які можуть суттєво розхитати режим зсередини. Виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Олександр Леонов розповів 24 Каналу, що російська влада боїться будь-якої консолідації противників війни. Саме тому Кремль іде на радикальні кроки, аби запобігти масовому невдоволенню після виборчого процесу.

Чому Кремль боїться консолідації та готує мобілізацію

Олександр Леонов зазначив, що західні розвідки вже фіксують підготовку інфраструктури під нову хвилю мобілізації у Росії. Водночас постає питання, чи планує Путін посилити тиск на Україну, чи прагне розширити поле бою гібридними операціями проти країн Балтії.

Зняття з виборів партії "Яблуко", яка відкрито виступала проти війни, свідчить про занепокоєння диктатора. Кремль побоюється повторення білоруського сценарію 2020 року, коли суспільство консолідувалося навколо альтернативних фігур.

Для Путіна це буде викликом не стільки варіант, що доведеться фальсифікувати вибори. Про це говорять постійно, що в Росії це відбувається, а те, що може бути далі – консолідація всіх, хто проти його режиму чи проти війни,

– наголосив Олександр Леонов.

Довіра до Путіна падає: дивіться відео

Чому в Росії панікують через гроші та мобілізацію

Низький рівень довіри росіян до заяв влади підтверджується виїздом потенційно мобілізованих за кордон та масовим зняттям коштів із банківських рахунків. Громадяни Росії очікують найгірших сценаріїв від власного уряду.

На тлі дефіциту коштів Кремль може вдатися до заморожування вкладів, конфіскаційних заходів або грошової реформи. Така фінансова напруга свідчить про глибоку нестабільність внутрішньополітичної ситуації.

Зараз фіксують виїзд з Росії значної частини громадян, які можуть потрапити під мобілізацію заздалегідь. І це говорить, що довіра до Путіна є теж не дуже високою, оскільки всі пам'ятають і 2022 рік,

– підкреслив Леонов.

Водночас риторика Дональда Трампа створює для Путіна небезпечне вікно можливостей, яке Кремль може розцінити як заохочення до ескалації проти європейських країн. Однак Європа демонструє готовність до рішучої відсічі.