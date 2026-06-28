Рекорд недоверия: россияне разочаровались в Путине из-за массированных атак дронов и коллапса в Крыму

Рейтинг доверия к Владимиру Путину упал до самого низкого уровня с начала полномасштабной войны против Украины. Причиной стало растущее недовольство из-за регулярных ударов украинских войск по Крыму и территории России.

Об этом пишет The New York Times со ссылкой на результаты опроса российского проправительственного Фонда общественного мнения.

Смотрите также : Чтобы рейтинг Путина не упал: в России специально изменили методику социологических опросов

Почему у Путина продолжает падать рейтинг?

Согласно исследованию, доля россиян, заявивших, что "скорее доверяют" Путину, за неделю сократилась с 74% до 69%. В то же время уровень недоверия вырос до рекордных 18%. Также снизилась положительная оценка деятельности президента – с 75% до 71%, тогда как количество тех, кто негативно оценивает его работу, увеличилось до 14%. Заметно ухудшилась и оценка работы российского правительства. Лишь 44% опрошенных считают, что кабинет министров работает эффективно, тогда как уровень недовольства его деятельностью вырос до 34%.

Как отмечает The New York Times, ухудшение общественных настроений совпало с усилением украинских ударов по военным и логистическим объектам в Крыму и на территории России. Из-за интенсивных атак оккупационные власти Крыма были вынуждены ввести режим чрезвычайной ситуации. За последние месяцы украинские дроны дальнего действия и ракеты всё чаще наносят удары по военной инфраструктуре, аэродромам, нефтебазам и предприятиям ВПК.

На прошлой неделе, по данным российского Минобороны, во время одной из крупнейших атак по территории России якобы было сбито 992 беспилотника. Тогда же временно приостановили работу четыре международных аэропорта Москвы, а также был поврежден крупный нефтеперерабатывающий завод.

Серьезные последствия ощутил и оккупированный Крым. На полуострове возникли проблемы с топливом и электроснабжением, была отменена работа летних лагерей, а часть детей эвакуирована. По данным российских СМИ, количество бронирований отдыха в Крыму на июль и август сократилось более чем на 30%, а в Севастополе – на 43%. Кроме того, туристы начали массово покидать полуостров.

Журналисты отмечают, что эти события всё больше подрывают попытки Кремля изолировать российское общество от последствий войны. В то же время сам Путин публично почти не комментирует ситуацию, ограничиваясь заявлениями о том, что украинские атаки якобы направлены лишь на то, чтобы "расколоть" российское общество.

По мнению авторов NYT, даже результаты государственных социологических служб свидетельствуют о росте недовольства россиян беспомощностью властей перед регулярными украинскими ударами и неспособностью обеспечить безопасность как в приграничных регионах, так и на временно оккупированных территориях.

Напомним, прокремлевский ВЦИОМ изменил методику социологических опросов после падения рейтинга Владимира Путина. По данным Службы внешней разведки Украины, поддержка российского диктатора снизилась более чем на 12% за четыре месяца, а большинство россиян выступает за мирные переговоры, а не за продолжение войны.