Про це пише The New York Times із посиланням на результати опитування російського провладного Фонду громадської думки.

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Чому у Путіна продовжує падати рейтинг?

Згідно з дослідженням, частка росіян, які заявили, що "скоріше довіряють" Путіну, за тиждень скоротилася з 74% до 69%. Водночас рівень недовіри зріс до рекордних 18%. Також знизилася позитивна оцінка діяльності президента – з 75% до 71%, тоді як кількість тих, хто негативно оцінює його роботу, збільшилася до 14%. Помітно погіршилася і оцінка роботи російського уряду. Лише 44% опитаних вважають, що кабінет міністрів працює ефективно, тоді як рівень незадоволення його діяльністю зріс до 34%.

Як зазначає The New York Times, погіршення суспільних настроїв збіглося з посиленням українських ударів по військових і логістичних об'єктах у Криму та на території Росії. Через інтенсивні атаки окупаційна влада Криму була змушена запровадити режим надзвичайної ситуації. За останні місяці українські далекобійні дрони та ракети дедалі частіше завдають ударів по військовій інфраструктурі, аеродромах, нафтобазах і підприємствах ВПК.

Минулого тижня, за даними російського Міноборони, під час однієї з найбільших атак по території Росії нібито було збито 992 безпілотники. Тоді ж тимчасово призупиняли роботу чотири міжнародні аеропорти Москви, а також зазнав ураження великий нафтопереробний завод.

Серйозні наслідки відчув і окупований Крим. На півострові виникли проблеми з паливом та електропостачанням, було скасовано роботу літніх таборів, а частину дітей евакуювали. За даними російських ЗМІ, кількість бронювань відпочинку в Криму на липень і серпень скоротилася більш ніж на 30%, а в Севастополі – на 43%. Крім того, туристи почали масово залишати півострів.

Журналісти зазначають, що ці події дедалі більше руйнують спроби Кремля ізолювати російське суспільство від наслідків війни. Водночас сам Путін публічно майже не коментує ситуацію, обмежуючись заявами про те, що українські атаки нібито мають на меті лише "розхитати" російське суспільство.

На думку авторів NYT, навіть результати державних соціологічних служб свідчать про зростання невдоволення росіян безпорадністю влади перед регулярними українськими ударами та неспроможністю забезпечити безпеку як у прикордонних регіонах, так і на тимчасово окупованих територіях.

Нагадаємо, прокремлівський ВЦІОМ змінив методику соціологічних опитувань після падіння рейтингу Володимира Путіна. За даними Служби зовнішньої розвідки України, підтримка російського диктатора знизилася більш ніж на 12% за чотири місяці, а більшість росіян виступає за мирні переговори, а не продовження війни.