Смелый сигнал диктатору: Forbes предположили, почему упал рейтинг Путина в государственных опросах

У Путина проблема – он не так популярен, как ему хотелось бы. Тем временем Украина становится все более агрессивной в ведении войны.

Об этом говорится в статье Forbes.

Смотрите также "Ужаснее Путина": экс-супруга президента Тайваня о Си Цзиньпине и что объединяет с украинцами

Почему падает рейтинг Путина?

Журналисты проанализировали, как повлияло изменение методики соцопроса в России на рейтинг поддержки Путина. И говорят, что это добавило диктатору только один пункт. То есть рейтинги Путина все равно самые низкие с начала полномасштабного вторжения.

К тому же россияне боятся высказываться против Путина, а, в соответствии с новой методикой, социологи приходят домой.

Причины снижения рейтинга просты – это затягивание бессмысленной войны против Украины, инфляция и рост цен, отключение интернета.

Половина страны также страдает от отключений электроэнергии и отопления, дефицита лекарств и ударов беспилотников. Целых 70 процентов россиян находятся в зоне досягаемости украинских беспилотников. (...) Но еще хуже для Кремля то, что, по оценкам опрошенных россиян, инфляция выросла на 15 процентов, причем более половины респондентов, опрошенных в апреле, утверждали, что инфляция была "очень высокой", тогда как еще 30 процентов назвали ее умеренной,

– говорится в материале.

Но именно ограничение интернета СМИ назвало самой большой причиной снижения поддержки Путина. Из-за этих запретов особенно пострадал малый бизнес, который не может связаться с клиентами.

Отключение интернета является коллективным наказанием, которое негативно влияет не только на политических оппонентов и протестные группы, но и на общество в целом. Ранее Россия блокировала только определенные платформы и веб-сайты – стратегия, называется черным списком. В знак уменьшения легитимности Россия сейчас перешла к модели белого списка – закрывая почти все, оставляя доступной только определенную группу сервисов для осуществления большего контроля над инфраструктурой,

– отметило СМИ.

Запрет интернета стал последней каплей. Россияне больше боятся этого, чем украинских дронов. Их обычная жизнь безвозвратно изменилось, ведь оплатить онлайн, вызвать такси или курьера, доехать по Яндекс-карте стало невозможно.

Цифровые ограничения для народа и все большая изоляция самого лидера государства безошибочно указывают на то, что Россия – диктатура.

Даже близкий круг Путина отговаривал его от таких шагов. Важно, что на фоне этого растет конфликт между силовиками и "гражданскими" элитами в России.

Представитель Кремля Дмитрий Песков и первый заместитель руководителя администрации Сергей Кириенко пытались отговорить Путина от введения таких жестких ограничений, опасаясь, что это вызовет негативную реакцию, но безрезультатно. Кириенко, что нехарактерно для него, публично заметил: "Невозможно запретить все". Но Путин на самом деле слушает только спецслужбы. Он окружен военными генералами, которые говорят ему то, что он хочет слышать, – что Донбасс будет взят до конца года (бред) и что отключение интернета является необходимым злом,

– акцентировали Forbes.

Медийщики предположили: гражданские элиты благодаря "нетипичному падению рейтинга в государственных опросах пытаются дать понять, что блокировка интернета – плохая идея". Но это не повлияло на сторонников жесткого курса в ФСБ.

Издание напомнило, что некоторые авторитарные режимы "часто терпят ограниченную цифровую открытость, поскольку высокие показатели могут поддерживать политическую пассивность" людей. И обратило внимание, что действия Кремля могут вызвать именно то недовольство, которое Москва надеется подавить.