Об этом в эфире 24 Канала заявил российский политолог Аббас Галлямов. Он отметил, что тогда условно "подмочили репутацию" главы Кремля протесты оппозиции на Болотной. Хотя Путину и удалось подавить их, его рейтинг на докризисный уровень не вернулся.

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"Потом произошел Крым. Он переключил народ с внутренней на внешнюю повестку. Его электоральный рейтинг в 2014 – 2015 годах доходил до 76%", – отметил спикер.

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Двукратное падение

Впрочем, уже в 2020 году цифра с 76% стремительно упала до 45% – почти двукратное падение, оценил политолог. После этого российские социологи вообще перестали публиковать какие-либо исследования. А особенно электоральные – самые объективные в плане поддержки главы Кремля.

"Благодаря войне Путин хотел консолидировать возле себя граждан, как это было в Крыму. Но Крыма не получилось. Скорой победы тоже. И сейчас поражения делегитимизируют Путина. Они бьют по его базе", – объяснил эксперт.

Не сильный и не могучий

Аббас Галлямов отметил, что путинская легитимность базируется на предположении силы, бесспорной победы и невозможности идти против него. Это своеобразный фатализм, делающий россиян лояльными. Да и он разбивается.

"Путин не так силен. Не всегда знает, что делать. Поэтому делегитимизация ускоряется", – описал процессы политолог.

Он привел пример истории шестиклассницы, сделавшей антивоенный рисунок. Ее отца, тоже выступающего против войны, отправляют за решетку, а сама девочка может оказаться в детдоме.

Внутренняя эрозия идет по полной. И будет момент, когда он ослабнет, потому что он проигрывает войну. Когда-то это все взорвется. Путин, если не придумает какого-нибудь разумного маневра (например, выдвинет преемника), то он реально может закончить, как Николай II,

– резюмировал Аббас Галлямов.

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