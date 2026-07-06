Такое мнение 24 Каналу высказал политтехнолог Юрий Подорожний, пояснил, что рейтинг Зеленского действительно ситуативно растет. Можно вспомнить, насколько высоким он был после его визита в Белый дом в феврале 2025 года и спора с Дональдом Трампом.

Смотрите также "Сейчас преобладают эмоции": политолог рассказал, как восстановить отношения с Польшей

Будет ли Зеленский баллотироваться на возможных выборах?

По словам политтехнолога, такое положение дел носит ситуативный характер и кардинально не влияет на рейтинг. Стоит помнить, что многие опросы не являются достоверными, их проводят по заказу определенных кандидатов. Поэтому сейчас опираться на социологию сложно.

Я уверен, что Зеленский будет баллотироваться на пост президента. Здесь нужно понимать психологию. Ведь Владимир Зеленский создавал государство, он не сможет психологически отказаться от решения баллотироваться,

– подчеркнул Юрий Подорожний.

Для него самый сложный период наступит тогда, когда начнутся переговоры. Понятно, что любой переговорный процесс предполагает уступки. Точно так же рейтинги будут падать и у главы Кремля, если он пойдет на сделку.

Таким образом, сейчас в зависимости от ситуации рейтинг может падать или расти, но это не кардинальные и окончательные изменения. Когда-то похожая ситуация была с Валерием Залужным. Сегодня он активно не появляется в информационном пространстве, не проводит медийных акций, соответственно о нем не говорят СМИ. Все это сказывается на рейтинге.

Политтехнолог о еще одном президентстве Зеленского: смотрите видео

"Мы сможем четко оценить ситуацию, когда состоятся выборы. Именно они точно покажут, кто на каком месте рейтинговой таблицы находится", – подытожил политтехнолог.

К слову, Владимир Зеленский подчеркнул, что сегодня Украина работает над тем, чтобы обеспечить быстрое и справедливое завершение войны. Это стало главной темой его беседы с Дональдом Трампом 4 июля. Украинский президент подчеркнул, что решимость Америки будет иметь решающее значение в мирном процессе.